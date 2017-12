Discesa femminile Lake Louise/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (coppa del mondo, oggi)

Diretta Discesa femminile Lake Louise: info streaming video e tv, orario e vincitrice della prova veloce attesa in Canada per la Coppa del Mondo di Sci 2017-2018.

01 dicembre 2017 Michela Colombo

Sofia Goggia (LaPresse)

La Coppa del mondo di Sci fa tappa a Lake Louise nell’incantevole stato dell’Alberta in Canada per la prima prova veloce della competizione femminile. E’ stata infatti programma per oggi venerdi 1 dicembre 2017 la prova della Discesa libera femminile, gara che verrà poi replicata anche domani: le atlete poi torneranno quindi anche domenica prossima 3 dicembre per disputare una nuova prova veloce, ovvero il Super-G. Sarà quindi un primo banco di prova fondamentale per tutte le atlete che rincorrono la coppa di specialità e non solo: in palio infatti vi sono punti fondamentali, e benchè siamo solo alle prima battute di questa stagione 2017-2018, non è mai troppo presto per guardare avanti ai propri obbiettivi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La prima prova della discesa libera femminile della stagione 2017-2018 della Coppa del Mondo avrà inizio alle ore 20.30 italiane, (ma saranno le ore 12.30 locali considerando le 8 ore di fuso orario). Ovviamente anche questo attesissimo appuntamento con la velocità al femminile sarà visibile in diretta tv sui canali che ormai da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky che su Mediaset Premium. La gara ovviamente sarà visibile anche in diretta streaming video: primo riferimento sarà il servizio gratuito disponibile sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Da non dimenticare le possibilità offerte agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati sulla situazione in pista a Lake Luoise (www.fis-ski.com).

IL PRIMO APPUNTAMENTO

Come abbiamo visto sarà a Lake Louise il primo banco di prova per tutte le velociste della Coppa del Mondo 2017-2018: in palio punti pesanti e la possibilità di mettere davvero a punto la propria preparazione in vista dei futuri appuntamenti come delle prossime Olimpiadi Invernali programmate in Corea del Sud il prossimo mese di febbraio. Non dobbiamo appunto dimenticare che per le velociste il calendario dei prossimi giorni risulta fittissimo: si replicherà con la discesa a Lake Louise già sabato e con il Super G il giorno dopo. Altri impegni attendono poi la prossima settimana: la Coppa del Mondo di sci femminile tornerà in Europa e per la precisione in Svizzera: a St Moritz venerdi 8 dicembre si disputerà il Super G, prova che verrà poi ripetuta sulla medesima pista sia il sabato che la domenica successiva.

LE PROTAGONISTE ATTESE

Ovviamente amplissimo il ventaglio di atlete attese in pista oggi a Lake Louise: ma quali saranno le protagoniste annunciate? Dando anche un occhio ai primi test effettuati nei giorni scorsi sulla pista canadese, sicuramente un nome da tenere d’occhio è quello di Tina Weirather, tra le migliori ai test preliminari. Con la sciatrice del Liechtenstein ecco però poi anche la sempiterna Viktoria Rebensburg con Lara Gut e Lindsey Vonn sempre pronte a dire la propria sulla pista canadese. Da non sottovalutare ovviamente le nostre azzurre impazienti di trovare le prime grandi soddisfazioni in questa edizione della Coppa del Mondo. Punti di riferimento della spedizione italiana ovviamente saranno la nostra Sofia Goggia e Elena Fanchini, con Johanna Schnarf pronta a stravolgere tutti i pronostici.

