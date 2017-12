Incidente Diego Perotti/ Tamponamento in auto per l’attaccante della Roma: nessun ferito

Diego Perotti, attaccante Roma - LaPresse

Brutta disavventura per l’attaccante di proprietà della Roma, Diego Perotti. Come riportato in queste ore dai colleghi di Retesport.it, il calciatore giallorosso è stato infatti coinvolto in un incidente stradale. L’auto dell’ex Genoa, una Porsche, è andata a sbattere contro un’altra macchina, per cause ancora da accertare, in zona Laurentina. Perotti si stava recando al centro sportivo Fulvio Bernardini in Trigoria, quando appunto è stato coinvolto nel fattaccio. L’automobile del giocatore è stata pesantemente danneggiata, come confermata anche dalle foto, ma fortunatamente ne’ lo stesso Perotti ne' altri automobilisti hanno riportato ferite. L’esterno d’attacco è stato quindi regolarmente accompagnato all’allenamento, e il tutto si è concluso solo con un grande spavento.

PEROTTI NON CONVOCATO

Perotti che tra l’altro non era stato nemmeno convocato per l’anticipo della Roma di questa sera, la sfida delle ore 18:30 contro la Spal allo stadio Olimpico. Il giocatore argentino soffre infatti di una lieve infiammazione al ginocchio e il tecnico Eusebio Di Francesco, in vista forse della decisiva partita di Champions League della prossima settimana, ha preferito lasciare fuori dai convocati il giocatore, anche perché la Spal è sicuramente alla portata della Lupa. Al posti di Perotti dovrebbe a questo punto giocare Defrel sull’out di destra, con El Shaarawy schierato invece sulla fascia di sinistra, ed Edin Dzeko in mezzo. Non convocato anche Radja Nainggolan, che soffre di un problema muscolare che già lo aveva limitato prima del derby con la Lazio, nonostante la grande prestazione dello stesso ninja proprio contro i cugini biancocelesti.

