MILAN, IL CASO IN PARLAMENTO/ Il Movimento 5 Stelle avanza dubbi su Yonghong Li

Interrogazione parlamentare sul Milan. I 5 Stelle chiedono garanzie alla proprietà cinese, approfondendo l'inchiesta del New York Times su Yonghong Li

01 dicembre 2017 Fabio Belli

Milan, interrogazione parlamentare sui rossoneri (foto LaPresse)

Le polemiche sul Milan negli ultimi giorni si sono rincorse, riguardo la solidità finanziaria del club, le possibili procedure che l’Uefa potrebbe aprire, e le future garanzie che la proprietà cinese potrebbe portare in futuro. Il New York Times ha condotto un’inchiesta sulla proprietà asiatica dei rossoneri, capeggiata da Yonghong Li, mettendo in dubbio i possedimenti minerari che, almeno da quanto si sa, sarebbero il “core business” dell’uomo d’affari che ha rilevato il Milan da Silvio Berlusconi. Insomma, i dubbi attorno al club si stanno moltiplicando e sono arrivati anche in Parlamento, col Movimento 5 Stelle che ha presentato un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza sul passaggio di proprietà e sulla solidità della proprietà rossonera, con i Cinque Stelle che hanno contestato tra le altre cose la mancata consegna della documentazione necessaria che la Lega Calcio di Serie A aveva richiesto alla nuova proprietà insediatasi.

IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Si legge nel testo dell’interrogazione parlamentare presentata dai Cinque Stelle: “fin dal principio sono emersi forti dubbi sull'intera operazione, caratterizzata dalle classiche scatole cinesi, e in particolare sul nome del capo di queste, un sedicente uomo d'affari cinese di nome Yonghong Li, attuale presidente del Milan. Infatti il New York Times con una lunga inchiesta condotta tra Italia e Cina, pubblicata la scorsa settimana, ha evidenziato le numerose anomalie di un personaggio che risulterebbe non solo aver millantato la proprietà di miniere di fosforo in Cina, appartenenti al contrario ad altra società, ma essere stato multato nel suo Paese per non aver dichiarato il possesso di un pacchetto azionario di 50 milioni di dollari. Inoltre, la società della sua famiglia, la «Guangdong Green River Company», risulta coinvolta in una mega truffa finanziaria ai danni di 5.000 piccoli investitori per un valore di 68,3 milioni di euro. (...) Si chiede se il Governo voglia intraprendere iniziative volte a verificare la piena conformità alla normativa fiscale della cospicua operazione finanziaria concernente la cessione della proprietà della società AC Milan spa».

© Riproduzione Riservata.