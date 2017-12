Maria Komandnaya/ Chi è la conduttrice dei sorteggi Mondiali 2018

Maria Komandnaya rappresenta un motivo per guardare i sorteggi dei Mondiali 2018 anche se non ci sarà l'Italia. Tutto quello che c'è da sapere sulla conduttrice.

01 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Maria Komandnaya

Maria Komandnaya rappresenta un ottimo motivo per guardare i sorteggi dei Mondiali 2018 a cui, purtroppo, non parteciperà l’Italia. Accanto a lei, a condurre uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno in programma alle 16 di oggi, venerdì 1° dicembre, ci sarà l'ex stella inglese ed attuale star social Gary Lineker. Una coppia inedita che, tuttavia, ha già attirato le attenzioni del pubblico. Lui è già famoso e molto seguito sui social per la sua carriera sportiva, ma chi è Maria Komandnaya? La conduttrice dei sorteggi Mondiali 2018 è una delle giornaliste più famose della Russia. Molto seguita sui social, è considerata una delle maggiori esperte di calcio del suo Paese. Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli per varie emittenti in Russia e non: da Moscow FM, fino a Match Tv e Fox Sports. Ha esordito in occasione della Confederations Cup ed ora è pronta a riconquistare la platea mondiale. Oltre ad essere bellissima, la Komandanaya è molto preparata e svolge il suo lavoro con estrema professionalità.

MARIA KOMANDNAYA ALLA CONQUISTA DELLA FAMA

La bellissima Maria Komandnaya, dal Cremlino, è pronta a rubare la scena a tutte le Federazioni che saranno presenti all’evento. Prima del grande evento, la giornalista ha parlato al sito della Fifa a cui ha raccontato l’emozione per il compito che le è stato affidato. "Il sorteggio è un momento grandioso. Milioni di fans trattengono il respiro, in attesa di vedere se i propri sogni diverranno realtà. E' il momento in cui il Mondiale inizia ufficialmente" – ha dichiarato la giornalista che ha poi aggiunto – “Credo che il calcio sia un linguaggio universale, raggiungibile da tantissime persone in tutto il mondo. Sono eccitata e non vedo l'ora di essere presente ad uno degli eventi sportivi più importanti del pianeta". Infine, la giornalista si è lasciata andare ad un messaggio patriottico: "Voglio mostrare ai tifosi quanto sia bella la mia nazione e quanto siamo contenti di poter ospitare il Mondiale. Siamo pronti, sarà uno straordinario evento".

