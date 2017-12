Napoli Juventus/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Juventus: info streaming video e tv. Le probabili formazioni, le quote e l'orario, risultato live della super sfida del San Paolo nella quindicesima giornata della Serie A

01 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Juventus, Serie A 15^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Juventus verrà diretta dall’arbitro XXXX: la grande attesa è finita, venerdì 1 dicembre alle ore 20:45 lo stadio San Paolo ribolle per una delle partite più attese della stagione, forse la più attesa. Siamo nella quindicesima giornata della Serie A 2017-2018: oggi la classifica ci dice che la principale antagonista della capolista è l’Inter, ma la Juventus rappresenta ovviamente la squadra da battere per il passato recente del calcio italiano, a prescindere dal fatto che ora sia terza a -4. La possibilità per il Napoli di volare a +7 è allettante e, anche se l’ambiente è compatto nel dire che la sfida di questa sera non sarà decisiva, chiaramente l’importanza è alta. Anche per la Juventus, che deve iniziare a pensare di recuperare le distanze perchè davanti non si rallenta affatto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

IL CONTESTO

Se non ora, quando? A Napoli lo scudetto viene forse visto come un miracolo o un capolavoro - qualora arrivasse - ma è indubbio che il progetto di Maurizio Sarri sia arrivato ad un punto tale per il quale puntare il tricolore in maniera concreta e “ufficiale” è un obbligo. Lo dice la classifica (38 punti con 12 vittorie e 2 pareggi), lo dicono i numeri, lo dice soprattutto il fatto che il Napoli ha imparato a vincere partite scialbe e giocate non nel solito modo brillante. Come quella di Udine, con i tre punti arrivati di rigore (ribattuta su rigore, meglio) e senza la consueta verve offensiva. Se il Napoli in calo fisico tiene, è una grande notizia per tutto l’ambiente. La Juventus non convince sul piano del gioco, ha troppe pause di rendimento ed è già caduta rovinosamente un paio di volte; fatica difensivamente e, pure con il miglior attacco del campionato, dà la sensazione di essere non del tutto incisiva sotto porta. Eppure è ancora lì, a 4 punti dal primo posto e con tutte le intenzioni di mettere le mani sul settimo scudetto consecutivo; forse però, a differenza degli anni passati, quest’anno la Champions League sta diventando un pensiero più fisso, non tanto come obiettivo primario quanto come sensazione (conscia o meno) che rimane sullo sfondo come un pungolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

Tutto confermato nel Napoli: certo, resta da capire chi tra Zielinski e Allan sarà in campo nel ruolo di mezzala destra, ma la sensazione forte è che il brasiliano sia favorito per il lavoro di recupero del pallone che è fondamentale. Dunque spazio a lui, con Jorginho ovviamente da playmaker e Hamsik che potrebbe sublimare l’aggancio a Maradona con un gol alla Juventus, forse il modo migliore per entrare ancor più nella storia partenopea; in difesa da valutare la condizione di Mario Rui, in caso di risposte negative Sarri riproporrà l’assetto con Maggio a destra e Hysaj che traghetta sulla corsia opposta, naturalmente con Koulibaly e Raul Albiol a formare la coppia centrale davanti a Reina. Nel tridente offensivo chiaramente Mertens resta il riferimento centrale, con Callejon e Lorenzo Insigne ai suoi lati; possibile spazio per il grande ex Giaccherini, che a dire il vero da quando è arrivato al Napoli non ha avuto troppe occasioni per mettersi in mostra.

Due grossi dubbi per Massimiliano Allegri: la presenza di Gonzalo Higuain e il modulo. Il Pipita ha una frattura alla mano ricomposta in settimana, in caso non dovesse farcela il suo posto lo prenderà Dybala visto che Mandzukic non è stato nemmeno convocato per un problema dell'ultima ora; da vedere invece se la Juventus possa giocare ancora con il 3-4-2-1 visto contro il Crotone e in Champions League. In questo caso dentro ancora Barzagli insieme a Chiellini - che dovrebbe tornare - e uno tra Benatia (oggi favorito) e Rugani, con la posizione di De Sciglio (Lichtsteiner non è al meglio) e Alex Sandro che si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti. Qui altro punto di domanda: il Matuidi visto da titolare domenica sera meriterebbe spazio ma tatticamente un Khedira riposato (nemmeno in panchina per il Crotone) può fare molto comodo ad Allegri, che gli affiancherebbe ovviamente Pjanic. A supportare la prima punta sarebbero Dybala e Douglas Costa; con il vecchio 4-2-3-1 fuori un centrale difensivo e dentro Cuadrado a destra, con Douglas Costa che giocherebbe sulla corsia mancina accentrando la posizione di Dybala (o a questo punto di Pjanic).

QUOTE E PRONOSTICO

L’equilibrio nei pronostici di Napoli Juventus è rotto da due fattori: la situazione di classifica e il fatto che si giochi al San Paolo. L’agenzia di scommesse Snai per esempio ci dice che i partenopei sono favoriti: la quota per la vittoria del Napoli (segno 1) vale infatti 2,05 contro il 3,60 che è il valore dato alla vittoria della Juventus, per la quale dovrete giocare il segno 2. Con il pareggio (segno X) guadagnereste 3,50 volte la somma che avrete deciso di investire; se guardiamo al risultato esatto prendiamo in esame i risultati maturati nelle due sfide giocate a Napoli la scorsa stagione a distanza di pochi giorni, ovvero 1-1 (vale 6,75) e 3-2 a favore degli azzurri (eventualità da 22,00 volte la puntata).

