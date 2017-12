PAGELLE/ Napoli-Juventus: i voti della partita (Serie A 2017 2018 15^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Juventus: i voti della partita di Serie A, 15^ giornata (1 dicembre 2017).

01 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Napoli Juventus - LaPresse

Al San Paolo è in corso la grande sfida tra Napoli e Juventus, al riposo i bianconeri conducono per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Il big match si accende subito con Hamsik (6) che manca l'impatto col pallone davanti a Buffon (6,5), dall'altra parte del campo Reina (6) chiude Higuain (7) in calcio d'angolo. Ma l'attaccante argentino, in forte dubbio fino a poche ore prima per i postumi di un intervento chirurgico alla mano e pizzicato dai suoi ex tifosi, desidera particolarmente togliersi un sassolino dalla scarpa e poco prima del quarto d'ora firma la rete che sblocca la contesa su assist di Dybala (6,5), concedendosi un'esultanza irrisoria che fa perdere le staffe ai partenopei. Buffon non è esente da interventi, in particolare su Hamsik e Insigne (6,5) al quale nega la rete del pari, mentre poco prima dell'intervallo Dybala tenta l'azione personale senza inquadrare la porta di Reina.



VOTO NAPOLI 5,5 - I partenopei, infastiditi dall'atteggiamento di Higuain e dall'ottima fase difensiva dei bianconeri, non riescono a sviluppare il gioco come vorrebbero.

MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 6,5 - L'uomo più pericoloso del Napoli che mette su chi va là Buffon.

PEGGIORE NAPOLI: MERTENS 5 - Per adesso il belga è la grande delusione della serata, mai protagonista durante le azioni d'attacco.



VOTO JUVENTUS 6,5 - Bianconeri bravissimi a inibire il gioco degli avversari e a trovare la via del gol con una ripartenza perfetta.

MIGLIORE JUVENTUS: HIGUAIN 7 - Non doveva neanche esserci, invece si prende la grande soddisfazione di segnare e rispondere per le rime ai tifosi del Napoli che non lo hanno mai lasciato in pace.

PEGGIORE JUVENTUS: BENATIA 6- - Su un retropassaggio non presta la dovuta attenzione e per poco non combina la frittata, con Insigne nei paraggi che lo pressava. (Stefano Belli)

