Pagelle/ Roma Spal: i voti della partita (Serie A 2017 2018 15^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Spal: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori all'Olimpico per l'anticipo della 15^ giornata (1 dicembre 2017).

01 dicembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Roma Spal (Foto LaPresse)

La prima frazione tra Roma e Spal termina sul due a zero per i giallorossi, eccovi le pagelle fin qui. L'espulsione al decimo minuto di Felipe spiana la strada alla compagine guidata da Di Francesco che trova le reti con Dzeko e Strootman. Passiamo ora alle pagelle della prima frazione. Alisson (6,5) rischia tantissimo con una giocata a liberare l'area di tacco, gioco di prestigio. Florenzi (6,5) attacca a più non posso sulla fascia di competenza, potrebbe arrivare il cross giusto. Manolas (6,5) sfiora la gioia personale ma trova un grande Gomis. Juan Jesus (6) chiude le pochissime ripartenze della Spal. Kolarov (7) sta letteralmente asfaltando la fascia di competenza. Pellegrini (6,5) partita fatta di strappi molto interessanti. Gonalons (5,5) geometria scolastica e poco efficace, rischia il secondo giallo. Under (6) il turco ha numeri interessanti, belle le due sassate respinte da Gomis. Dzeko (6,5) si sblocca dopo più di un mese, spreca il raddoppio. El Shaarawy (7) assist meraviglioso per Dzeko, nel secondo gol c'è sempre il suo zampino. Questi i voti della Spal. Gomis (6,5) due parate prodigiose stanno tenendo a galla la Spal. Cremonesi (5) affonda insieme a tutta la difesa. Vicari (5,5) prova a tamponare gli attacchi della Roma ma è poco supportato. Felipe (4) lascia dopo dieci minuti la squadra in dieci, disastroso. Lazzari (4,5) sbaglia l'uscita e regala palla ad El Shaarawy sul primo gol. Grassi (5) poca qualità e sostanza, deludente. Viviani (5,5) ci mette l'impegno ma non basta. Rizzo (4,5) regala la palla del due a zero a Dzeko che spreca. Mattiello (5) su El Shaarawy non ci sta capendo nulla. Bonazzoli (5,5) la sua partita dura meno di venti minuti. Paloschi (5,5) parte bene, poi viene abbandonato a se stesso. Mora (5) non aggiunge nulla al match.

PAGELLE ROMA SPAL: GIUDIZI PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 7 - Approfitta al meglio della Spal ridotta in dieci, partita in discesa. MIGLIORE ROMA: EL SHAARAWY 7 - Vive un grandissimo momento di forma, splendido l'assist per Dzeko. PEGGIORE ROMA: GONALONS 5,5 - Regia scolastica e confusa, deludente. VOTO SPAL 5 - Rimane in dieci dopo pochissimi minuti, partita compromessa. MIGLIORE SPAL: GOMIS 6,5 - Grandissime le parate su Manolas e Dzeko. PEGGIORE SPAL: RIZZO 4,5 - Con un passaggio sbagliato stava per regalare la doppietta a Dzeko.

