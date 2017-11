Probabili formazioni / Napoli Juventus: quote e le ultime novità live (Serie A 15^ giornata)

Probabili formazioni Napoli-Juventus: le quote, il pronostico e le ultime novità sull'11 in campo oggi al San Paolo. Gonzalo Higuain solo in panchina?

01 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Juventus (LaPresse)

Finalmente ci siamo: si accenderà stasera 1 dicembre alle ore 20.45 presso il San Paolo il tanto atteso match tra Napoli e Juventus, valido nella 15^ giornata del Campionato della Serie A. La sfida è senza dubbio il big match di questo turno e in campo sono pronte a scendere due delle formazioni più in forma di questa prima parte della stagione: da una parta infatti ecco gli azzurri di Sarri, fermi alla prima piazza a 36 punti, mentre all’altra parte con invece i bianconeri Campioni d’Italia in carica che registrano però solo il terzo gradino nella classifica della Serie A. Il protagonista più atteso però potrebbe non edere il campo: parliamo infatti di Gonzalo Higuain, che nei giorni scorsi ha riportato una frattura alla mano che dovrebbe tenerlo in panchina in questo match da grande ex. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le probabili formazioni della partita di Serie A tra Napoli e Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Appare senza dubbio impegnativo fare un pronostico per il match al San Paolo tra Napoli e Juventus: storico, blasone, stato di forma e protagonista sono elementi di peso da tenere in considerazione. Considerando le quote fissate dal portale snai.it va detto che il successo casalingo degli azzurri ha meritato la quota di 2.05, mentre la vittoria dei bianconeri è stata quotata a 3.55: il pareggio invece è stato fissato a 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

I DUBBI DI SARRI

Per un match di così grande rilievo Sarri ovviamente opterà per i suoi titolarissimi per la probabile formazione, dove però gli infortuni gli permetteranno tale scelte. Appare quindi scontato il tridente d’attacco del solito 4-3-3: Mertens prima punta, con Callejon e Insigne a lato sono ovviamente una solida certezza (benchè il belga è da tre turni che non viola lo specchio avversario). Si presenta invece qualche incertezza in più per quanto riguarda l’assegnazioni delle maglie titolari a centrocampo: oltre il solito Hamsik, le ultime indiscrezioni vedono poi Jorginho in cabina di regia e Allan sull’altro fianco (mentre Zielinski potrebbe sostituire il capitano a metà ripresa, seguendo un copione già visto). Qualche dubbio anche per quanto riguarda la difesa: se nel reparto a 4 ovviamente saranno confermato Albiol e Koulibaly al centro con Hysaj sulla fascia, rimane da decidere chi occuperà il posto di Ghoulam infortunato. Per il ruolo rimangono in ballottaggio Mario Rui e Maggio ma per il momento l’ex giallorosso rimane il favorito: tra i pali ovviamente non mancherà Pepe Reina.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per Allegri il primo problema nel disegnare le probabili formazioni in vista del match contro il Napoli è la scelta del modulo: optare per il solito 4-2-3-1 oppure spostarsi verso il più recente 3-4-2-1? nel primo caso il tecnico della Juventus avrebbero però di poter utilizzare dal primo minuto Gonzalo Higuain, ma il Pipita difficilmente dovrebbe farsi vedere in campo al San Paolo come titolare. Appare quindi più probabile che i bianconeri optino per la seconda soluzione tattica, che porterebbe in attacco Dybala utilizzato come prima punta (Mandzukic è stato fermato da un guaio muscolare), con Douglas Costa e Bernardeschi a supporto. Di conseguenza in mediana dovremmo rivedere la coppia centrale formata da Khedira e Pjanic, con i due terzini Alex Sandro e De Sciglio avanzati. Infine va detto che in difesa, nel rinnovato schieramento a tre dovremmo vedere Chiellini e Barzagli oltre che Benatia, più affidabile di Rugani per fronteggiare l’attacco azzurro : non mancherà ovviamente Buffon.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All. Sarri

JUVENTUS (3-4-2-1): 1 Buffon; 3 Chiellini, 15 Barzagli, 4 Benatia; 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 2 De Sciglio; 11 D. Costa, 33 Bernardeschi; 10 Dybala All. Allegri.

