Probabili formazioni/ Roma-Spal: quote le ultime novità live (Serie A, 15a giornata)

Probabili formazioni Roma-Spal: quote le ultime novità live (Serie A, 15a giornata). La compagine giallorossa in campo questa sera allo stadio Olimpico per la sfida contro i ferraresi

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

Toccherà alla Roma di Esubio Di Francesco aprire le danze di questa quindicesima giornata di Serie A. Dalle ore 18:00 di questa sera, i giallorossi scenderanno infatti in campo sul rettangolo di gioco di casa dell’Olimpico, per ospitare la Spal. Una sfida sulla carta facile per i giallorossi, che sono però reduci dal mezzo passo falso di Genova contro il Genoa, condizionato dall’espulsione di Daniele De Rossi. Roma che non può permettersi altri scivoloni perché davanti scappano, mentre la compagine di Ferrara cerca punti in ottica salvezza. Andiamo a vedere le probabili formazioni del match, ma prima, uno sguardo alle quote per le scommesse.

QUOTE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere sulle partita fra Roma e Spal, sappiate che i giallorossi sono fortemente i favoriti. L’agenzia italiana Snai, quota infatti il segno 1, la vittoria della squadra di Eusebio Di Francesco, a 1.19, mentre il colpaccio ferrarese all’Olimpico, il segno 2, paga ben 14.00 volte la nostra puntata. Il pareggio, il segno X, è considerato anche in questo caso poco probabile, ed è dato a 6.75. Vediamo brevemente anche le quote per l’under e l’over 2.5, date rispettivamente a 2.90 e 1.38, con i bookmaker italiani che prevedono quindi almeno tre reti nella sfida dell’Olimpico. Infine, l’opzione gol e nogol, quotate a 1.95 e 1.75.

SQUALIFICATO DE ROSSI, TORNA SCHICK

Per la partita contro la Spal, l’allenatore della Roma, Di Francesco, dovrà rinunciare a Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso è stato infatti squalificato per due turni dopo la manata rifilata a Lapadula nella recente sfida col Genoa, e di conseguenza assisterà al match dalla tribuna. Al suo posto, in un classico 4-3-3, dovrebbe giocare Pellegrini con Strootman e Nainggolan a completamento del reparto di mezzo. In difesa, invece, Florenzi sarà il terzino di destra con l’intoccabile Kolarov schierato invece sulla fascia mancina, mentre in mezzo dovrebbe vedersi la coppia di centrali composta da Manolas in coppia con Fazio, quest’ultimo in vantaggio su Juan Jesus. Infine l’attacco, dove troveremo il solito Edin Dzeko punta di riferimento in mezzo, con El Shaarawy largo a destra, reduce da uno straordinario momento di forma, e Perotti invece sulla fascia di sinistra. Assente oltre a De Rossi il solo Karsdorp, out fino alla prossima primavera in seguito alla lesione del legamento del crociato. Spicca la presenza fra i convocati di Schick, che torna così arruolabile dopo il lungo stop delle ultime settimane: per lui, probabile scampolo di match nel finale, sopratutto se le cose dovessero mettersi bene per i capitolini.

SOLITO 3-5-2 PER SEMPLICI

Scopriamo anche quella che dovrebbe essere la formazione della Spal che manderà in campo il tecnico Semplici. Il modulo sarà sempre lo stesso, il 3-5-2, dove il terminale offensivo di riferimento sarà la coppia composta dal grande ex del match, Borriello, con l’aggiunta di Alberto Paloschi. A centrocampo, largo a destra il gioiello Lazzari, con l’altro gioiello, Mattiello (giocatore di proprietà della Juventus), posizionato invece sull’out di sinistra. In cabina di regia, con le chiavi del gioco, avremo Grassi, mentre Schiattarella e Mora saranno i due intermedi di centrocampo, rispettivamente di destra e di sinistra. Infine la difesa, con Vicari pilastro centrale, e Cremonesi e l’esperto Felipe sui due interni. In porta andrà il solito Gomis. Diversi assenti per la trasferta di Roma, tutti fermi ai box con infortuni vari. L’elenco è composto precisamente da Costa, Antenucci, Meret, Della Giovanna e infine Salamon.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gonalons, Pellegrini, Strootman; Under, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco

A disp: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Bruno Peres, Castan, Emerson, Gerson, El Shaarawy, Defrel, Schick

Indisponibile: Karsdorp, Nainggolan

Squalificato: De Rossi

Spal (3-5-2): Gomis; Cremonesi, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Grassi, Mora, Mattiello; Borriello, Paloschi. All: Semplici

A disp: Marchegiani, Poluzzi, Vaisanen, Vitale, Schiavon, Konate, Bellemo, Rizzo, Floccari, Bonazzoli, Viviani, Oikonomou

Indisponibili: Costa, Antenucci, Meret, Della Giovanna, Salamon

Squalificati: -

© Riproduzione Riservata.