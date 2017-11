Probabili formazioni Serie A/ Le scelte, i moduli e i dubbi degli allenatori (15a giornata)

Inizia presto la quindicesima giornata di Serie A, con i due anticipi di questa sera, e si chiuderà lunedì con altri due match. Le probabili formazioni sono ormai quasi pronte, e i tecnici hanno stilato l’undici che dovrebbe scendere in campo a partire da oggi. Andiamo quindi a dare una spolverata generale agli schieramenti che si vedranno sui rettangoli di gioco: ecco le probabili formazioni della Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERIE A PER LA 15ESIMA GIORNATA

Si comincia con l’anticipo di questa sera fra la Roma e la Spal, gara in programma allo stadio Olimpico alle ore 18:30. Di Francesco cambia poco rispetto al solito, con Dzeko, El Shaarawy e Perotti davanti, Pellegrini al posto dello squalificato De Rossi, e Manolas in coppia con Fazio. Nella Spal, invece, solito 3-5-2 con Lazzari e Mattielo larghi sui due esterni, e davanti il duo d’attacco formato da Paloschi e Borriello, quest’ultimo, grande ex del match. Voliamo quindi al San Paolo di Napoli per la supersfida contro la Juventus delle ore 20:45, gara che profuma di scudetto. Nessuna novità in casa partenopea, con Sarri che schiera Maggio a destra, e Hysaj a sinistra, con Allan e Jorginho a centrocampo. Juventus con il 3-4-2-1 delle ultime uscite, con Mandzukic prima punta al posto dell’infortunato Higuain (forse in panchina), Alex Sandro a centrocampo, e Barzagli, Benatia e Chiellini in difesa.

Sabato sarà la volta della sfida fra Torino e Atalanta, gara in programma alle ore 20:45. Per i granata, probabile partenza dal primo minuto di Niang, nel tridente offensivo con Belotti e Ljajic. Bergamaschi con il classico 3-4-3, con Ilicic, Petagna e Gomez in attacco. Ancora out Spinazzola. Benevento-Milan sarà invece la sfida di apertura della domenica di Serie A. Problema in casa giallorossa, visto che De Zerbi dovrebbe rinunciare a capitan Ciciretti, il migliore dei suoi, out per infortunio. Spazio quindi ad un 4-3-3 con Lombardi, Armenteros e D’Alessandro tridente offensivo. Il Milan si presenta con il nuovo tecnico Gattuso, che dovrebbe giocare con un 3-5-2 con André Silva e Kalinic in attacco, e sui due esterni Bonaventura e Suso.

Bologna e Cagliari si sfideranno domenica pomeriggio alle ore 15:00. Felsinei senza lo squalificato Torosidis, nonché il solito infortunato Di Francesco. Spazio ad un 4-3-3 con Verdi, Palacio e il redivivo Destro in attacco (due gol nelle ultime due partite per l'ex Milan e Roma). Il Cagliari replicherà con un 3-5-2 con Faragò e Padoin sui due esterni, Pavoletti e Joao Pedro davanti, e l’ottimo Barella a centrocampo a fare gioco. Dopo il pareggio in extremis con la Lazio, la Fiorentina torna al Franchi per ospitare il Sassuolo. Pioli punta sul suo classico 4-3-3 con Chiesa, Simeone e Thereau in attacco, e Badelj in cabina di regia. Negli emiliani, nuovo tecnico Iachini, subentrato a Bucchi. Probabile 4-3-3 con Matri punta centrale spalleggiato sugli esterni da Berardi e Politano.

Passiamo quindi a Inter-Chievo, in programma sempre domenica pomeriggio alle ore 15:00. Nessuna novità nella formazione nerazzurra, se non l’assenza per squalifica di Miranda, compensata da Ranocchia. Attenzione anche ad un'altra defezione pesante, quella di Gagliardini, al cui posto giocherà Joao Mario. Nel Chievo, invece, pesante assenza di Radovanovic, anch’egli sul taccuino dei cattivi (squalificato per due turni). Spazio ad un 4-3-1-2 con Meggiorini e Inglese coppia d’attacco, e Birsa a supporto. Sampdoria-Lazio sarà il posticipo di domenica sera. Nonostante la sconfitta col Bologna, Giampaolo cambia poco, con Quagliarella-Zapata davanti, e Ramirez a supporto. Attenzione a Strinic, le cui condizioni fisiche andranno monitorare in queste ore. Nella Lazio, assente Nani, infortunatosi in Europa League. Solito 3-5-2 con Immobile e Luis Alberto davanti.

Crotone-Udinese sarà il primo dei due posticipi di lunedì. Nei calabresi assente Budimir per squalifica, al suo posto giocherà Tonev in coppia con Trotta, terminali offensivi del solito 4-4-2. Udinese schierato con un 3-5-1-1 dove Perica sarà la prima punta, con De Paul in posizione più arretrata. Out Halfredsson per infortunio. Infine la sfida di Verona fra l’Hellas e il Genoa, in programma lunedì alle 21. Pecchia non cambia il suo 4-3-3, con Pazzini, Verde e Cerci tridente d’attacco. Out Fares e Heurtaux per squalifica. Il Grifone risponde con un 3-5-2, dove Pandev e Taarabt saranno i due attaccanti, mentre sugli esterni avremo Laxalt e Rosi.

