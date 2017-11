Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse sulle partita (15^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite valide nella 15^ giornata di campionato, previste venerdi 1 e sabato 2 dicembre 2017. Occhio a Napoli-Juventus!

01 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Il campionato di Serie A torna protagonista con la sua 15^ giornata attesa in questo fine settimana: il calendario però per questo weekend sarà più articolato rispetto al solito. Prima di vedere quindi le quote e le scommesse stilate per i match in programma, andiamo a controllare nel dettaglio che cosa prevede il calendario ufficiale per le giornate del 1 e 2 dicembre. Si comincerà infatti il venerdi con ben due anticipi di gran lusso: alle ore 18.30 ecco infatti l’incontro tra Roma e Spal, mentre alle ore 20.45 si accenderà la sfida tra Napoli e Juventus. Uno solo poi il match in programma per sabato ovvero la partita Torino-Atalanta attesa per le ore 20.45 all’Olimpico. Ovviamente più ricco il programma domenicale, ma prima di guardare già così lontano è giunto il momento di analizzare partita per partita i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma per la 15^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

PRONOSTICO ROMA SPAL

Nonostante le diverse defezioni annunciate per il match all’Olimpico, la formazione di Di Francesco non dovrebbe avere problemi a sperare la Spal benché la compagine giallorossa sia di ritorno da un sudato pareggio realizzato nel turno precedente di campionato contro il Genoa. Dopo tutto la graduatoria parla chiaro: la Roma approda alla 15^ giornata dalla quarta piazza (ma con un incontro ancora a recuperare) mentre la formazione estense è appena 18^ in graduatoria con ben 21 punti di distacco dai capitolini. In ogni caso la squadra giallorossa non potrà permettersi alcuna disattenzione: la squadra di Semplici sa bene di come approfittare degli errori altrui.

PRONOSTICO NAPOLI JUVENTUS

Quello atteso al San Paolo è senza dubbio il Big match dei questa prima parte della stagione della Serie A oltre che l’incontro più significativo della 15^ giornata. Difficile però dare un pronostico certo: gli azzurri senza dubbio in casa sanno dare qualcosa di più, specialmente in questo caso dove si tratta di difendere la prima piazza in graduatoria contro i rivali di sempre e Campioni d’Italia in carica. Non va poi dimenticato che la squadra di Sarri, al netto degli infortuni già noti, si presenta in campo a ranghi completi. Dall’altra parte però ecco la blasonatissima Juventus, che però negli ultimi appuntamenti pare aver perso un po’ del suo smalto e lucidità. Da non sottovalutare poi la possibile assenza nella formazione bianconera di Gonzalo Higuain, grande ex e l’attaccante più in forma al momento a disposizione di Massimiliano Allegri.

PRONOSTICO TORINO ATALANTA

Sfida aperta all’Olimpico tra Torino e Atalanta, anche perché nessuno dei due club al momento sta vivendo un grande momento di forma e risultati. La classifica del Campionato di Serie A in questo senso rimane estremamente eloquente con solo il 10^ piazzamento per la Dea ferma a 19 punti e l’11^ posto per la compagine granata, che vanta il medesimo punteggio alla vigilia della 15^ giornata. Da non sottovalutare inoltre il grande periodo negativo che sta vivendo Andrea Belotti e del modo in cui la squadra di Mihalovic di fatto ne sia dipendente: dall’altra parte però i bergamaschi non si sono rivelati poi così incisivi in attacco in campionato (memorabili invece le imprese fatte dagli orobici in Europa League)

