Pronostico Roma Spal/ Il punto di Ezio Sella (esclusiva)

Pronostico Roma Spal: intervista esclusiva a Ezio Sella sulla partita in programma oggi alle 18.30 per la 15^ giornata della Serie A. Di Francesco perde De Rossi: Schick di nuovo in campo?

01 dicembre 2017 INT. Ezio Sella

Pronostico Roma Spal (LaPresse)

La sfida tra Roma e Spal, in programma questa sera alle ore 18.30 all’Olimpico per la 15^ giornata di Serie A si annuncia come un’occasione unica per i giallorossi per ripartire dopo il pareggio contro il Genoa. Stesso animo però pure nello spogliatoio spallino fresco di eliminazione ai sedicesimi di Coppa Italia per opera del Cittadella. In ogni caso sulla arta non pare un incontro impossibile per la formazione di Di Francesco che pure perde per squalifica Daniele De Rossi: potrebbe infatti essere la grande occasione di Schick, ora finalmente ristabilito. Per presentare questo match abbiamo sentito Ezio Sella ex allenatore della Roma: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Sulla carta la Roma non dovrebbe avere problemi con la Spal, se non si fanno punti con le squadre medio-piccole non va certo bene. E in questo caso se la squadra di Di Francesco non vincesse ci sarebbe da preoccuparsi. Credo in ogni caso che la Roma attaccherà come è logico e metterà la Spal nella sua area, nella sua parte del campo.

Importante il ritorno di Manolas in difesa? E' così perchè Manolas è ormai uno dei più grandi difensori europei, del mondo. E' molto migliorato anche grazie agli insegnamenti di Di Francesco che sta veramente dandogli degli insegnamenti calcistici di prim'ordine.

Schick dall'inizio? Sarà lo stesso Di Francesco a decidere, come fa sempre vedendo i suoi giocatori in allenamento. Sicuramente se Schick fosse in una buona condizione Di Francesco lo schiererà, ricordando però sempre che viene da un infortunio importante.

La partita giusta per il ritorno al gol di Dzeko. Dzeko può sempre segnare, arrivano tante occasioni da rete per lui ogni partita. Questa con la formazione ferrarese potrebbe essere quella giusta per il suo ritorno al gol.

Roma sempre in lizza per lo scudetto? Direi proprio di sì, del resto mancano ancora 24 partite, lo scudetto si deciderà negli scontri diretti, non bisognerà perdere punti con le squadre meno forti. Juventus, Inter, Roma e Napoli lotteranno per questo obiettivo. Più sotto ci sono le altre, anche la Lazio che non ha una rosa competitiva come queste formazioni.

Quali saranno gli altri obiettivi della Roma questa stagione? Vincere qualcosa magari, superare il turno di Champions nell'incontro col Qarabag. Poi se questo accadesse ci sarebbero gli ottavi di finale, tutte le squadre sono forti e la Roma potrebbe giocarsi le sue chances di far bene, di ottenere un grande risultato.

Che Spal si aspetta all'Olimpico? Una Spal pronta a puntare sul contropiede e pronta a stare in difesa per bloccare gli attacchi della Roma.

Borriello nell'undici della Spal? No non credo visto l'atteggiamento tattico che avrà la Spal. Borriello è più attaccante d'area che attaccante pronto a sfruttare le ripartenze della sua squadra.

Come mai la Spal dopo il buon inizio del campionato è calata di rendimento? E' normale, all'inizio le squadre neopromosse hanno l'entusiasmo che le accompagna in serie A. Poi col passare del tempo non è facile affrontare squadre più tecniche e più esperte di loro. Si avverte quindi la pressione che prima non c'era, i giocatori sentono tutto questo. Si fa fatica è normale questa situazione.

Il pronostico su quest'incontro? Penso proprio che la vittoria non dovrebbe sfuggire alla Roma.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.