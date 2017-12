Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (15^ giornata)

Risultati Serie a: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite valide quali anticipi di venerdi 1 dicembre della 15^ giornata. Occhio al big match Napoli-Juventus.

01 dicembre 2017 Michela Colombo

Risultati Serie A (LaPresse)

Torna in campo il campionato della Serie A e lo fa già oggi venerdì 1 dicembre 2017 con due incroci di gran lusso, il cui risultato darà nuovo volto anche alla classifica della massima serie del calcio italiana. La presenza in calendario di ben due anticipi potrebbe far sorgere qualche perplessità: complice il turno di Coppa Italia che si è svolta in questa settimana, il programma di questa 15 ^ giornata risulta un po’ spezzato. Secondo il calendario ufficiale oltre alle due partite in programma oggi, ecco un nuovo posticipo programmato per sabato 2 dicembre: saranno poi solo 5 gli incontri in programma per domenica, con ben due posticipi previsti invece per la giornata di lunedi 4 dicembre 2017. Andiamo quindi a vedere a vicino i due incontri previsti per questo venerdi per la 15^ giornata del Campionato della Serie A 2017-2018.

ROMA-SPAL (Ore 18.30)

Toccherà alla bella cornice dell’Olimpico inaugurare la 15^ giornata del Campionato della Serie A: si giocherà infatti nell’inusuale orario delle ore 18.30 la sfida tra Roma e Spal. Si annuncia un match a cui la compagine giallorossa ha bisogno di ritrovare qualche certezza in campo. La squalifica di De Rossi (occorsa dopo la manata data dal centrocampista giallorosso a Lapadula nel corso nel match contro il Genoa nel precedente turno) e il pareggio ritrovato in casa del Grifo non hanno fatto molto bene al morale della formazione di Di Francesco. Un questo senso il match contro gli spallini dovrebbe essere un’occasione privilegiata per ritrovare ritmo e concertazione: attenzione però perché la squadra di Semplici sa bene come approfittarsi degli spazi concessi dagli avversari e sicuramente ha tanta voglia di rimediare al KO rimediato nel turno precedente conto il Chievo per riprendere la scalata alla classifica del campionato di Serie A.

NAPOLI JUVENTUS (Ore 20.45)

E’ stato messo in programma ora questo venerdi 1 dicembre 2017 il big match della 15^ giornata di Serie A se non addirittura della stessa prima parte della stagione, ovvero Napoli-Juventus. Tanti gli elementi infatti che rendono questo scontro così caldo, oltre che al blasone, lo storico e gli elementi di grandissimo valore che si affronteranno questa sera nella bellissima cornice del San Paolo. Anche quest’anno infatti i due club si contendono la prima posizione della classifica della Serie A: la graduatoria alla vigilia di questo turno vede in vantaggio la compagine azzurra di Maurizio Sarri a quota 38 punti e con un tabellone di marcia ancora intonso con solo 2 pareggi. Di contro ecco però la Juventus di Allegri impaziente di riprendere la corsa verso lo scudetto, pur vantando per il momento solo 34 punti e la terza piazza in graduatoria e ora con ben due KO che pesa sul ruolino di marcia della Vecchia Signora.

RISULTATI SERIE A, 15^ GIORNATA

Ore 18.30 Roma-Spal

Ore 20.45 Napoli Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 38

Inter 36

Juventus 34

Roma 31

Lazio 29

Sampdoria 26

Milan, Bologna, Chievo 20

Atalanta, Torino 19

Fiorentina 18

Cagliari 15

Udinese, Crotone 12

Sassuolo 11

Genoa, Spal 10

Verona 9

Benevento 0

© Riproduzione Riservata.