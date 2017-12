Roma Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Nella 15^ giornata di Serie A i giallorossi ospitano gli estensi

01 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Roma Spal, Serie A 15^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Spal sarà diretta dall’arbitro Abisso: alle ore 18:30 di venerdì 1 dicembre si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. I giallorossi ripartono dopo aver interrotto la striscia di vittorie esterne e aver perso due punti preziosi sul campo del Genoa; l’obiettivo è sempre quello dello scudetto e, prima ancora, l’ingresso nella prossima Champions League. La Spal invece ha bisogno di punti per la salvezza: a oggi sarebbe un testa a testa con il Genoa ma bisogna guardarsi anche dal ritorno del Verona, situazione non semplice ma in ogni caso gli estensi hanno tutto per rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Roma Spal sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite i canali sono Sky Super Calcio e Sky Calcio 2, sul digitale terrestre dovete andare su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Inoltre, come sempre, sarà possibile assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone, attivando il servizio di diretta streaming video con le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Dopo aver vinto cinque partite consecutive, la Roma si è fermata a Genova: l’ingenuità di De Rossi è costata il sesto successo in fila ai giallorossi e la possibilità di rimanere agganciati alla Juventus (che comunque andrebbero a riprendere vincendo il recupero, ancora a Marassi ma contro la Sampdoria). Resta il fatto che la Roma, 31 punti e quarto posto, non perdono ormai dal 14 ottobre e stanno facendo anche più di quanto in estate si potesse prevedere; se si conta cheC nelle ultime 7 partite sono arrivati 16 punti senza che Edin Dzeko segnasse, il bilancio non può che essere roseo a Trigoria. C’è fiducia anche a Ferrara: nessuno si aspettava che la Spal potesse fare un campionato tranquillo, gli uomini di Leonardo Semplici stanno faticando ma hanno comunque piazzato due vittorie importanti in casa e, prima di perdere contro il Chievo, avevano ottenuto 4 punti in tre partite. Il livello delle ultime tende al basso, ma la formazione guidata da Leonardo Semplici se la gioca. Quella dell’Olimpico ovviamente non è la partita giusta per fare punti, ma gli estensi ci proveranno comunque.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL

Con De Rossi squalificato tocca ovviamente a Gonalons: sarà lui a prendere in mano il centrocampo della Roma, con Strootman e Nainggolan che dovrebbero essere confermati ai suoi lati - ma resta sempre viva la suggestione di mandare in campo Lorenzo Pellegrini, un titolare aggiunto. Per il resto non dovrebbe cambiare granchè: Defrel resta ai box (insieme a Karsdorp), dunque davanti ci sono Perotti ed El Shaarawy mentre nel secondo tempo potrebbe esserci spazio per Schick, sempre che il ceco abbia risposto positivamente alle ultime sollecitazioni. Dzeko proverà a spezzare il digiuno che dura da due mesi esatti; in difesa c’è il solito assetto con Fazio e Manolas a stringere al centro davanti al portiere Alisson, Florenzi dovrebbe avere la meglio su Bruno Peres a destra mentre a sinistra senza discussioni giocherà ancora una volta Kolarov.

Qualche dubbio in più per Leonardo Semplici, che deve anche valutare la condizione di alcuni giocatori dopo la Coppa Italia: di sicuro tornano dalla squalifica Viviani e Borriello (entrambi ex) e l’idea è quella di rimetterli subito in campo, il primo come perno e riferimento a centrocampo, il secondo nella linea offensiva completata da Paloschi, che ha ormai vinto il solito ballottaggio con Antenucci. Sulla mediana dovrebbero esserci anche Schiattarella e Alberto Grassi, con Manuel Lazzari e Mattiello sugli esterni; qui però Semplici ha più frecce al proprio arco e dunque potrà decidere idealmente con che uomini giocare. Come in difesa: si rivede Salamon, che contende una maglia a Vaisanen. A comandare il reparto dovrebbe essere Vicari, Felipe sarà invece spostato sul centrosinistra. In porta c’è sempre Alfred Gomis, aspettando il ritorno di Meret che non dovrebbe essere lontano.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Roma la grande favorita per la partita dello stadio Olimpico: a dircelo sono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che piazzano il segno 1 per la vittoria giallorossa a 1,18 contro il 15,00 che accompagna invece il segno 2 per l’affermazione esterna della Spal. Dovrete giocare il segno X per puntare sul pareggio: il guadagno in questo caso sarebbe di 7,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per la sfida di Serie A.

