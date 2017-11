Sorteggio Mondiali Russia 2018/ Diretta streaming video e tv: gironi e accoppiamenti live

Diretta sorteggio Mondiali 2018: info streaming video e tv, la cerimonia della composizione dei gironi che formeranno la prima fase della Coppa del Mondo in Russia. Italia assente

01 dicembre 2017 Claudio Franceschini

La Germania, nazionale campione del Mondo in carica (Foto LaPresse)

Il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2018 è arrivato: in diretta dal Cremlino, venerdì 1 dicembre a partire dalle ore 16 (italiane: a Mosca saranno le 18) conosceremo finalmente la composizione degli otto gironi, ciascuno composto da 4 nazionali, che formeranno la prima fase della Coppa del Mondo che si terrà dal 14 giugno al 15 luglio, e che incoronerà la squadra che nell’albo d’oro succederà alla Germania. Si torna in Europa dopo 12 anni: era il 2006, anno del trionfo dell’Italia, che non si giocava nel Vecchio Continente (allora proprio in Germania), il periodo più lungo nella storia del torneo. Ricordare il 2006 ci porta a dire che, purtroppo, per la prima volta in 60 anni l’Italia non è presente nelle urne per il sorteggio: un fallimento del quale ci siamo ampiamente occupati e che ha monopolizzato o quasi le cronache sportive dell’ultimo mese, portando anche alla dimissioni del presidente federale e alla necessità di una rivoluzione che parta dal basso. Sia come sia, le 32 nazionali che ai Mondiali ci saranno attendono il loro destino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

Il sorteggio dei gironi ai Mondiali 2018 è trasmesso in diretta tv in chiaro per tutti, su Italia 1, ma anche sui canali del digitale terrestre a pagamento (Premium Sport): in studio Roberto Ciarapica e i suoi ospiti per gli approfondimenti, Angiolo Radice a Mosca per le interviste e i contributi con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Evento che chiaramente potrà essere seguito anche in diretta streaming video visitando la pagina di Video Mediaset e andando sul canale di riferimento; altra possibilità è quella di Premium Play, applicazione che gli abbonati alla tv a pagamento possono attivare senza costi aggiuntivi sui loro dispositivi mobili.

LA FORMULA

Il sorteggio per formare i gironi dei Mondiali 2018 segue una formula con regole ben precise: non sono tante ma definite. La prima ovviamente riguarda le fasce, stabilite secondo il coefficiente FIFA entro e non oltre il mese di ottobre: ogni girone sarà composto da nazionali appartenente a fasce diverse. Poi, non possono esserci due nazionali appartenenti alla stessa federazione nello stesso gruppo: l’unica eccezione è rappresentata dall’Europa che ha qualificato 13 squadre (la quattordicesima è la Russia, Paese ospitante e qualificata di diritto): per il Vecchio Continente il limite massimo è di due rappresentanti per girone. Per il resto è naturalmente tutto libero: le prime due squadre di ogni gruppo (che si gioca con la formula del round robin in partite di sola andata) vanno agli ottavi di finale. Verranno formati gli accoppiamenti tra i gironi e quelli di tutti i turni ad eliminazione diretta, agli ottavi le prime dei gruppi sfideranno le seconde.

LE FASCE

Come avevamo già scritto a suo tempo, a rimanere fuori dalle teste di serie è stata incredibilmente la Spagna: ottava nel ranking FIFA a ottobre, ha dovuto cedere la sua posizione alla Russia che, in quanto padrona di casa, aveva uno spot riservato tra le migliori. Insieme a lei Brasile, Argentina, Germania, Portogallo, Francia, Belgio e Polonia; il fatto però che in seconda fascia ci siano appunto la Spagna e anche Inghilterra, Croazia e Svizzera (oltre a Colombia e Uruguay) fa in modo che almeno una grande sfida nei gironi sia più o meno garantita. A dare poi la dimensione al gruppo saranno le nazionali in terza e in quarta fascia: nelle prove generali, che anticipano sempre il sorteggio ufficiale, la Svezia ha pescato Brasile e Inghilterra oltre all’Australia - mai da sottovalutare. Sarebbe un vero e proprio girone di ferro, ma potrebbe capitare anche peggio: per esempio un gruppo con Argentina, Spagna, Danimarca e Nigeria non sarebbe esattamente abbordabile per alcuna nazionale.

© Riproduzione Riservata.