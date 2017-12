Super-G Beaver Creek/ Streaming video e diretta tv: orario, risultato live (Coppa del Mondo sci)

Super-G maschile Beaver Creek: info streaming video e diretta tv della gara di Coppa del Mondo di sci. Tra i favoriti c'è Jansrud, ma anche gli azzurri potranno essere protagonisti...

Peter Fill, tra i protagonisti del Super-G (LaPresse)

Il Super-G maschile in programma questo venerdì a Beaver Creek (Colorado, USA) rappresenta la seconda prova stagionale della specialità e, a una settimana dall’esordio sulle piste di Lake Louise, in Canada, fornirà una ghiotta occasione per una rivincita ai delusi oppure la chance per il fortissimo plotone norvegese di dettare ancora legge. Il “gran circus” dello sci alpino infatti questo weekend si sposta negli Stati Uniti e sarà proprio la specialità dedicata ai velocisti ad aprire una tre giorni che proseguirà poi il sabato con la discesa e domenica con lo slalom gigante. Sulla pista “Birds of Prey”, considerata una delle più impegnative dell’intero calendario della Coppa del Mondo 2017-2018 (e sulla quale si cimentano al momento solo gli uomini), verrà messo a dura prova non solo il norvegese Kjetil Jansrud, vincitore in Canada dell’appuntamento inaugurale, ma anche il connazionale Aksel Lund Svindal, al ritorno dopo un infortunio ma capace comunque sulla pista non troppo difficile di Lake Louise di conquistare un lusinghiero quinto posto: c’è curiosità invece per il plotone italiano che pure si era comportato bene (piazzamenti nella Top Ten per i discesisti azzurri) anche se lontano dal podio completato da Max Franz e Hannes Reichelt.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI BEAVER CREEK

Quello che sarà il secondo super-G maschile di questa stagione prenderà il via alle ore 18.45 italiane e potrà essere seguito attraverso i consueti canali dedicati allo sci: infatti, i telespettatori potranno seguire la gara in chiaro su Rai Sport + HD (ovvero al numero 5057 della programmazione satellitare di Sky), oltre che sul canale tematico dedicato da Eurosport HD, disponibile sul digitale terrestre di Mediaset, sia sul satellite. Chi invece preferisce seguire lo svolgimento delle manche attraverso il pc o i dispositivi mobile, allora è possibile usufruire dello streaming video gratuito sul portale della Rai grazie all’app RaiPlay (www.raiplay.it) oppure attraverso Sky Go oppure Eurosport Player. Infine, per essere aggiornati su tutte le ultime info, i dati di gara e seguire il live timing del super-G in programma nella località sciistica di Beaver Creek (Colorado), basta collegarsi al portale ufficiale della Federazione Internazionale di Sci (FIS-Sky: www.fis-ski.com) e controllare gli aggiornamenti pubblicati nella sezione relativa alla gara.

SUPER-G BEAVER CREEK: FAVORITI E AZZURRI

In vista di questo secondo appuntamento stagionale di super-G maschile, i riflettori saranno ancora puntati, come detto, sulla fortissima squadra norvegese che a Lake Louise ha già messo il primo sigillo in questa Coppa del Mondo: nell’occasione, infatti, Kjetil Jansrud (già campione olimpico nel 2014 a Soci nella specialità) punta al bis sulle nevi di Beaver Creek dopo aver messo tutti in riga una settimana fa, a partire dal velocista austriaco Max Franz e dall’inossidabile connazionale Hannes Reichelt, iridato in passato proprio in super-G e che, con i suoi 37 anni, è uno dei veterani del circus. Sempre a proposito del forte squadrone scandinavo, va sottolineato che Aksel Lund Svindal proverà a fare meglio del quinto posto ottenuto a Lake Louise e non va pure dimenticato un altro norvegese, il 25enne Aleksander Aamodt Kilde che si propone come uno dei possibili outsider della gara. Sono infatti loro tre ad essersi spartiti il trofeo di questa specialità negli ultimi sei anni, lasciando alla concorrenza le briciole.

Per quanto riguarda invece una possibile “valanga azzurra”, sulla pista americana è Peter Fill a proporsi ancora una volta come l’alfiere della squadra italiana, confortato anche dai piazzamenti fattoiregistrare sulle nevi canadesi. Il 35enne sciatore nativo di Bressanone - dopo il quarto posto in discesa - è risultato infatti ottavo nel super-G di Lake Louise, venendo preceduto di pochi centesimi dai connazionali Christof Innerhofer (sesto) e Dominik Paris (settimo). Le speranze per i nostri colori sono riposte soprattutto nel primo, dato che al termine della scorsa stagione aveva ottenuto buoni risultati nella specialità, mentre invece è atteso a una conferma Paris.

