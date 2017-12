Trapani Catania/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Trapani Catania: streaming video Sportube.tv, la sfida della diciassettesima giornata nel girone C della Serie C.

01 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Trapani Catania, Serie C girone C (Foto LaPresse)

Trapani Catania, partita che sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera, è forse la più interessante nel panorama della 17^ giornata di Serie C 2017-2018: siamo nel girone C e si va in campo alle ore 20:45 di venerdì 1 dicembre. La sfida che inaugura il turno è un appassionante derby siciliano tra due delle principali candidate alla promozione diretta: in questo momento entrambe si trovano alle spalle del Lecce, il Trapani a -3 e il Catania a -6, avendo già scavato il vuoto alle loro spalle. I salentini sono al loro turno di riposo: significa che entrambe potrebbero accorciare le distanze, ma in caso di vittoria gli etnei opererebbero l’aggancio mentre i padroni di casa riaprirebbero una sorta di corsa a tre per andare subito in Serie B. Insomma: comunque la si giri, una sfida importantissima e assolutamente da non perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Trapani Catania non verrà trasmessa in diretta tv, ma per tutte le partite di Serie C in questa stagione è disponibile come sempre il servizio di diretta streaming video su elevensports.it: il portale, che ha cambiato indirizzo rispetto al vecchio Sportube (da cui si raggiunge comunque), offre tutte le partite di campionato e coppa della terza divisione del calcio italiano, previo pagamento di una quota per abbonarsi. Informazioni utili arriveranno anche dagli account che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Come detto, una sfida diretta per provare a guadagnare terreno sul Lecce che fino a qui ha dominato il girone C: il Trapani si presenta al derby forte dell’imbattibilità casalinga (6 vittorie e 2 pareggi) e dei soli 5 gol incassati tra le mura amiche. In più non perde dal 14 ottobre e ha raccolto cinque vittorie nelle ultime sei gare, con tre successi consecutivi al Provinciale di Erice frutto di otto gol complessivi. Il Catania arriva invece da cinque vittorie in fila, nelle quali ha segnato 12 gol; nelle ultime tre gare gli etnei non hanno incassato alcuna rete e in trasferta hanno uno dei migliori rendimenti del girone, con 15 punti in sette gare (due le sconfitte quindi). Le cifre sono molto simili: il Trapani segna di più (28 gol contro 26) ma è del Catania la migliore difesa (9 reti incassate contro 12). Sarà quindi una partita giocata molto anche sugli equilibri e sui dettagli, con la speranza ovviamente che possa venirne fuori un grande spettacolo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CATANIA

Possibile conferma della squadra che ha vinto ad Andria da parte di Alessandro Calori: il tecnico del Trapani manda quindi in campo un 3-5-2 la cui difesa è comandata da Pasquale Fazio, che si avvale della collaborazione di Visconti e Silvestri schierati ai suoi lati. Il portiere sarà Furlan, sulle corsie laterali l’idea è quella di avere una fascia più bloccata (la sinistra con Alberto Rizzo, che pure è stato matchwinner lo scorso sabato) e una che invece garantisce spinta, grazie all’ex Alessandria Manuel Marras che potrebbe giocare agilmente anche in un tridente offensivo. In mezzo al campo Palumbo gestice le operazioni, Simone Bastoni e Steffé giocano da interni di centrocampo con il compito di provare a inserirsi in zona gol. Davanti Reginaldo (34 anni) può ancora fare la differenza in Serie C: come lui Felice Evacuo, i due sono in ballottaggio per una maglia ma nel testa a testa entra anche Murano, dunque sono di fatto in tre per i due posti a disposizione nel settore offensivo della squadra.

Anche Cristiano Lucarelli verso la conferma del 4-3-3 che ha battuto l’Akragas: in porta ci sarà allora Pisseri, con Semenzato e Marchese a correre sulle fasce e la coppia centrale formata da Bogdan e dall’italo-tunisino Ramzi Aya. Il centrocampo è formato da tre giocatori esperti, due dei quali potrebbero non sfigurare in Serie A dove peraltro hanno giocato a lungo: Lodi, ormai riciclato da playmaker basso, comanda le operazioni con grande qualità mentre Biagianti continua a fornire le sue caratteristiche di corsa e quantità. Come altra mezzala gioca Caccetta, lui pure un veterano (31 anni); nel tridente offensivo invece sta vivendo un’altra ottima stagione Davis Curiale, la prima punta scelta dal suo allenatore; a sinistra Di Grazia garantisce comunque un buon apporto offensivo (ha segnato lo scorso sabato), a destra solitamente gioca Russotto ma attenzione a giocatori come Rossetti e il giovane Zé Turbo (in prestito dall’Inter) che all’occorrenza possono trovare spazio (probabilmente però solo nel secondo tempo).

QUOTE E SCOMMESSE

Trapani Catania è una partita che si preannuncia equilibrata e dall’esito davvero incerto: la Snai però pensa che il fattore campo possa giocare un ruolo importante nei pronostici della sfida, ed è per questo che sul segno 1 per la vittoria del Trapani c’è una quota più bassa (2,25) rispetto al segno 2 (3,05) che identifica invece l’affermazione esterna del Catania. Vale esattamente lo stesso (dunque 3,05 volte la somma giocata) l’eventuale guadagno sul segno X che dovrete giocare qualora pensiate che il derby siciliano del girone C di Serie C finirà in parità.

