Alessandria Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Alessandria-Pistoiese, LaPresse

Alessandria-Pistoiese, partita che sarà diretta dal signor Rutella di Enna, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà un match valevole per la diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Dopo il cambio di allenatore con l'arrivo di Marcolini sulla panchina dei grigi, l'Alessandria sembra finalmente riuscita a cambiare marcia, anche se fino a due settimane fa, dopo la sconfitta subita sul campo del Piacenza, per i piemontesi la crisi sembrava più nera che mai. Nulla a che vedere rispetto ai tempi d'oro dell'anno scorso, in cui una storica promozione in Serie B è stata sfiorata (e probabilmente gettata al vento) a più riprese, con l'Alessandria prima rimontata sul filo di lana dalla Cremonese nella lotta per il primo posto in classifica, poi battuta dal Parma nella finalissima play off disputata a Firenze.

Ora però è arrivata la qualificazione in Coppa Italia proprio grazie ad un successo sul campo del Piacenza, e soprattutto i grigi sono tornati anche al successo in campionato battendo, con un combattuto tre a due, il fanalino di coda Gavorrano. Si può dare di più, quello casalingo contro la Pistoiese sarà un buon banco di prova poiché gli orange stanno facendo molto bene di recente: dopo la sconfitta interna contro il Siena dell'8 novembre scorso sono arrivati infatti due pareggi e due vittorie, l'ultima delle quali in casa contro la Carrarese la settimana scorsa: risultati che hanno riportato la Pistoiese in piena zona play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento dell'incontro, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet, anche acquistandola come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PISTOIESE

Allo stadio Moccagatta di Alessandria scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Vannucchi in porta alle spalle di Piccolo, Fissore e Sciacca, che andranno a comporre la difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Nicco, Ranieri e Cazzola, mentre l'argentino Casasola sarà l'esterno laterale di destra e Sestu l'esterno laterale di sinistra. Nel tandem offensivo mancherà l'altro argentino Pablo Gonzalez, squalificato per essere stato espulso nell'ultimo match interno contro il Gavorrano. Marconi, autore di una doppietta domenica scorsa, sarà affiancato nel tandem offensivo da Bunino. Risponderà la Pistoiese con Zaccagno in porta, Quaranta schierato in posizione di terzino destro e Mulas in posizione di terzino sinistro, con Nossa e Zullo che formeranno la coppia di difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo con Hamlili a destra, Luperini e Minardi centrali e Surraco esterno mancino. Regoli sarà impiegato in posizione di trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, l'argentino Ferrari.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

L'Alessandria del nuovo tecnico Marcolini si confermerà schierata con il 3-5-2, 4-4-1-1 invece per la Pistoiese di Paolo Indiani. Nei precedenti dello scorso anno, l'Alessandria ha battuto in casa il 16 ottobre 2016 la Pistoiese con il punteggio di due a uno, con doppietta decisiva di Bocalon per i grigi. Pari senza reti nel match di ritorno a Pistoia, disputato il 4 marzo 2017.

QUOTE E PRONOSTICO

E' l'Alessandria ad essere considerata nettamente favorita dai bookmaker la conquista dei tre punti, con vittoria interna quotata al raddoppio da William Hill, mentre Bwin offre a 3.25 la quota relativa al pareggio e Betclic che offre un moltiplicatore di 4.00 per il successo esterno dei toscani. Per Bet365, l'over 2.5 viene quotato 2.10, l'under 2.5 viene invece quotato 1.70.

© Riproduzione Riservata.