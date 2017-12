Andria Rende/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Andria-Rende, LaPresse

Andria-Rende, diretta dal signor Guida di Salerno, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Andria-Rende, sfida importante per gli obiettivi di entrambe le squadre, che a inizio stagione avrebbero però probabilmente pensato a un rendimento diametralmente opposto. Rispetto alla scorsa stagione, non è affatto riuscito il salto di qualità all'Andria, che al contrario si è ritrovata impelagata nella lotta per non retrocedere. E la situazione non sembra migliorata con l'arrivo di Papagni in panchina al posto di Loseto, visto che i biancazzurri hanno perduto gli ultimi due match in casa contro il Trapani e in trasferta contro il Matera.

Calendario difficile, ma l'Andria resta la squadra ad aver ottenuto meno vittorie nel girone C di Serie C, solamente una (l'Akragas fanalino di coda è già a tre, per rendere l'idea), pur essendo quella che ha pareggiato di più, dieci volte. Mancano tre punti ai pugliesi per riagganciare la quota salvezza, in una classifica complicata anche dal punto di penalizzazione comminato dalla Federazione. Il Rende però non sarà di sicuro un cliente facile, matricola terribile che al momento condivide a quota venticinque punti il quinto posto in classifica con la Virtus Francavilla. Calabresi che sono reduci da due pareggi consecutivi, entrambi a reti bianche, in trasferta contro la Casertana e in casa contro il Cosenza: il cammino resta per ora lusinghiero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati o acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA RENDE

Le probabili formazioni dell'incontro allo stadio Degli Ulivi vedranno i padroni di casa dell'Andria scendere in campo con Maurantonio tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Quinto, Celli e dal romeno Rada. A centrocampo De Giorgi sarà chiamato a coprire la fascia destra e Botalico la fascia sinistra, con Piccinni, Minicucci ed Esposito al centro della linea mediana. In attacco, ci sarà Croce a far coppia con Lattanzio. Risponderà il Rende con Porcaro, Sanzone e Pambianchi titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Forte. A centrocampo il marocchino Laaribi sarà confermato come perno centrale: al suo fianco, Gigliotti e Franco, mentre Godano coprirà la corsia laterale di destra e il francese Blaze sarà l'esterno di fascia mancino. In attacco ci sarà Rossini a far coppia con l'argentino Actis Goretta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 sia per l'Andria allenata da Papagni, sia per il Rende guidato in panchina da Trocini. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre, con i calabresi che hanno ritrovato solo in questa stagione, dopo diversi anni di assenza, la ribalta del professionismo alla quale l'Andria è stata più abituata sin dagli inizi degli anni Novanta, con molte stagioni disputate anche in Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibratissime per una sfida che i bookmaker ritengono quasi indecifrabile, con William Hill che offre a una quota di 2.80 l'affermazione interna pugliese ed Unibet che propone a 2.88 la quota per l'affermazione esterna calabrese, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito dagli scommettitori sul pareggio. Per Bet365, over 2.5 proposto ad una quota di 2.70, mentre l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.44.

