Arzachena Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arzachena-Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Arzachena-Pro Piacenza, LaPresse

Arzachena-Pro Piacenza sarà diretta dal signor Donda di Cormons, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà un incontro valevole per la diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. L'Arzachena non vince da quattro partite consecutive in campionato, avendo pareggiato contro Prato e Pistoiese e perso contro la Lucchese e, la settimana scorsa, sul campo della capolista Livorno nell'ultimo turno di campionato. La prestazione in casa dei labronici è stata comunque agonisticamente valida da parte della formazione sarda, che ha tenuto la partita aperta fino alla fine grazie alla rete siglata da Curcio in apertura di ripresa, quando il Livorno conduceva già due a zero.

Troppo poco per fare punti, anche se per la matricola Arzachena la classifica resta comunque buona, con ventuno punti all'attivo e un rassicurante vantaggio di sei lunghezze sulla zona play out. Sul cui confine staziona proprio la Pro Piacenza, in risalita dopo la vittoria di misura in trasferta contro il Gavorrano ultimo in classifica, e dopo il pari nel derby contro il Piacenza Calcio allo stadio Garilli, sfida ancora relativamente nuova ma che riesce comunque a destare l'interesse della città. Pari col punteggio di uno a uno con la Pro in vantaggio grazie alla rete di Alessandro, ma poi raggiunta dal Piacenza con un rigore di Pederzoli. Per la squadra di Pea la salvezza diretta è comunque a portata di mano, col quintultimo posto condiviso con l'Alessandria a quota quindici punti in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Per Arzachena Pro Piacenza non sarà prevista la diretta tv sui canali televisivi free o pay del match, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet, anche acquistandola singolarmente sul portale.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PRO PIACENZA

L'Arzachena scenderà in campo con Ruzittu tra i pali, Baldanzeddu sull'out difensivo di destra e La Rosa sull'out difensivo di sinistra, con Piroli e Peana impiegati come centrali della retroguardia. Nuvoli, Casini e Taufer giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Curcio si muoverà come trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Sanna e Vano. Risponderà la Pro Piacenza con Gori alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Calandrea, Battistini, Beduschi e Ricci, schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A quattro anche la linea di centrocampo con Cavagna esterno di fascia destra ed Alessandro esterno di fascia sinistra, mentre Barba e Aspas si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, confermato il tandem Mastroianni-Abate.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

L'Arzachena del mister Mauro Giorico scenderà in campo con il 4-3-1-2, la Pro Piacenza allenata da Fulvio Pea risponderà con il 4-4-2. Prima ufficiale tra i due club, con l'Arzachena quest'anno per la prima volta tra i professionisti e la Pro Piacenza a sua volta nuova realtà, affiancatasi negli ultimi anni allo storico Piacenza Calcio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse concedono i favori del pronostico all'Arzachena, con vittoria interna dei sardi quotata 2.05 da Betclic, mentre il pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bwin e la vittoria esterna ad una quota di 3.60 da William Hill. Per quanto riguarda i gol realizzati, l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono proposti rispettivamente a una quota di 2.25 e 1.61 da Bet365.

