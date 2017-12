Bari Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato

Diretta Bari Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie B

Bari Palermo, diretta dall’arbitro Riccardo Pinzani della sezione di Empoli, è in programma oggi domenica 10 dicembre 2017, alle ore 17.30; la sfida dello Stadio San Nicola sarà valida per la diciottesima giornata di Serie B. Il big match di questo turno, grande attesa: Bari e Palermo, insieme al Parma, sono in vetta alla classifica di Serie B con 29 punti: nove vittorie, due pareggi e sei sconfitte per i Galletti, sette vittorie, otto pareggi e due sconfitte per i siciliani. Due filosofie diverse contro, rispecchiate dalle statistiche fin qui raccolte: 30 gol fatti e 22 subiti per la formazione di Fabio Grosso, 22 gol fatti e 16 subiti per la compagine guidata da Tedino. Una squadra dai grandi valori offensivi contro un team compatto e cinico. Cammino pressochè netto per i padroni di casa tra le mura amiche del San Paolo: otto vittorie e una sconfitta in nove gare; Palermo imbattuto invece in trasferta: tre vittorie e cinque pareggi. Duello in vetta alla classifica che promette spettacolo, Bari e Palermo pronte alla battaglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Palermo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 253, Sky Calcio 3 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO

Reduce dalla sconfitta esterna per 3-1 contro la Virtus Entella, il Bari non vuole più sbagliare e Fabio Grosso sta valutando gli ultimi dubbi di formazione. Qualche defezione per l’ex tecnico della Primavera della Juventus: out per problemi fisici il laterale brasiliano Djavan Anderson, Fiamozzi e il centrale Tonucci. Recuperato, invece, Marrone. Bari che si presenterà in campo con il solito 4-3-3. Tra i pali ci sarà De Lucia, sostituto dello squalificato Micai; linea a quattro di difesa con Sabelli e D’Elia sulle corsie laterali, con Gyomber e il rientrante Marrone tandem centrale. In cabina di regia l’esperienza dell’albanese Basha, con Tello e Petriccione mezzali. Qualche dubbio in attacco, dove l’unico certo di una maglia da titolare è l’ottimo Cristian Galano, a segno nella disfatta di Chiavari. Floro Flores e Improta non hanno sfruttato la chance con la Virtus Entella e Fabio Grosso sta valutando qualche cambio: previsto il ritorno di Cissè al centro, mentre sulle corsie esterne attenzione alla tentazione Francesco Brienza.

Come Fabio Grosso, mister Tedino deve fare i conti con diversi indisponibili per il suo Palermo. Oltre agli squalificati Murawski e Chochev, l’ex allenatore del Pordenone dovrà fare a meno di Chochev e, sopratuttto di Ilija Nestorovski: l’attaccante macedone resterà fermo ai box per tre settimane. Il modulo di gioco non dovrebbe cambiare, con pochi cambi se non forzati rispetto alla formazione che sette giorni fa ha raccolto uno 0-0 casalingo contro il Venezia di Pippo Inzaghi. Tra i pali spazio a Posavec; linea a tre di difesa composta da Dawidovicz, Struna e uno tra Szyminski e il rientrante Bellusci: al momento il centrale polacco è in vantaggio per le precarie condizioni dell’ex Empoli e Leeds. Coronado si abbassa in mediana per creare gioco, affiancato da Gnahorè e dal giovane Pettermann, mentre sulle corsie esterne fiducia a Rispoli e Alesaami. Trajkovski certo della maglia da titolare in attacco, mentre Nestorovski sarà sostituito da uno tra La Gumina ed Embalo.

LA CHIAVE TATTICA

Costruite per recitare un ruolo importante in questo campionato, in particolare i siciliani, Bari e Palermo arrivano a questo appuntamento con tante certezze e pochi dubbi. Dopo un avvio di stagione in chiaroscuro, Fabio Grosso ha cambiato la marcia del suo Bari ed ha raccolto una serie di risultati positivi di fila; un ruolino intrapreso con il cambio di modulo, dal 3-5-2 al 4-3-3, schema che ha dato fiducia alla squadra e che ha valorizzato i principali calciatori. Tra questi, un ritrovato Cristian Galano: il fantasista, tornato in estate dal Vicenza, ha raccolto ben undici reti fin qui ed è il trascinatore del reparto avanzato dei pugliesi. Una sfida, quella del San Nicola, che non vedrà protagonista l’uomo di punta del Palermo: parliamo di Ilija Nestorovski, alle prese con un problema fisico. Mister Tedino punterà molto sul gruppo e su un gioco ormai collaudato, affidando la manovra offensiva alla qualità di Coronado, colpaccio estivo dal Trapani, e al rinato Trajkovski, reduce da una stagione negativa e rilanciato dall’ex allenatore del Pordenone.

QUOTE E PRONOSTICO

Bari Palermo, quote e pronostico. Secondo le principali agenzie di scommesse, partono favoriti i padroni di casa. Better propone l’1-X-2 a 2,10-3,15-3,70: prevista una vittoria del Bari, ma non in maniera così netta. Particolarmente bassa la quota del pareggio, anche per le statistiche degli ospiti (cinque ‘X’ su otto trasferte). Non è previsto un festival del gol: Under 2,5 e Over 2,5, ovvero se verranno segnate meno o più di tre reti, rispettivamente a 1,60 e 2,20. Quote bilanciate in ugual maniera anche per quanto riguarda Gol e No Gol, ovvero se entrambe le squadre andranno a segno o meno: 1,95 e 1,77. Una gara equilibrata, che potrebbe essere decisa dalla giocata di un singolo: puntiamo sull’opzione Under 2,5, il tatticismo potrebbe farla da padrona.

