Carrarese Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese Livorno: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca nella 17^ giornata del girone A della Serie C

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Carrarese Livorno, che sarà diretta dall'arbitro Lorenzo Maggioni, è valida per la 17^ giornata nel girone A della Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 14:30 di domenica 10 dicembre. I padroni di casa arrivano a questo match da un periodo di alti e bassi, in cui sono arrivati 4 punti in 5 gare. Dopo la sconfitta interna in rimonta nel derby contro il Pisa, infatti, per i toscani sono arrivati un pareggio ed altre due sconfitte pesanti (fra cui quella contro il fanalino di coda Gavorrano), con l'intermezzo della vittoria per 4-1 nel derby casalingo contro il Pontedera. Per effetto di questi risultati la Carrarese preserva la sua posizione all'interno della zona play-off, ma vede avvicinarsi alle sue spalle Arzachena e Monza che al momento non rientrerebbero nella griglia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Carrarese Livorno non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite del campionato di Serie C - anche quelle della Coppa Italia di categoria - sarà disponibile il servizio di diretta streaming video sul portale elevensports.it (raggiungibile anche tramite il vecchio indirizzo sportube.tv) per il quale è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi.

IL CONTESTO

Per la Carrarese il girone di andata si chiuderà nella trasferta di Arezzo, in quello che sarà il quinto derby di fila. Per gli uomini di Silvio Baldini, però, l'appuntamento sulla carta più difficile ed atteso della stagione arriva in occasione di questo turno, in cui giungerà allo stadio Dei Marmi un Livorno sempre più leader della classifica del girone e ormai lanciato verso la vittorie del campionato. Dopo essersi fermata nel delicato big match e derby di Pisa, in cui i labronici sono usciti sconfitti per 1-0, la squadra allenata di Andrea Sottil ha infatti vinto con l'Arzachena e, sfruttando il contemporaneo pareggio del Pisa a Pontedera, ha guadagnato nuovamente 7 lunghezze di distanza dai rivali corregionali, che peraltro non hanno ancora scontato il proprio turno di riposo. Facile allora pensare che questo Livorno, salvo clamorosi rovesciamenti e scivoloni, dovrebbe portare a termine l'obiettivo promozione diretta fino in fondo, sfruttando un margine di distacco già molto consistente per essere ancora nel girone di andata. Il calendario inoltre sorride agli amaranto, che dopo la trasferta di Carrara incontreranno in casa il Piacenza per chiudere il girone di andata di questa Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LIVORNO

Passando all'analisi delle probabili formazioni, il tecnico di casa Baldini prepara un 4-2-3-1 con Moschin in porta, Cazè e Tentoni terzini nella linea a 4 di difesa, Benedetti e Cason centrali. A centrocampo Cardosella e Rosala vanno verso la conferma nel ruolo di mediani, con Bentivegna avanzato a trequartista. In attacco l'ex di turno Tavano (attuale capocannoniere) e Vassallo saranno alle spalle dell'unica punta Coralli, favorito su Biasci per una maglia dal primo minuto. Dall'altra parte Sottil dovrebbe confermare il consueto 4-3-3 visto nel 2-1 all'Arzachena, con Romboli in porta, Morelli, Gonnelli, Pirrello e Pedrelli in difesa. A centrocampo Bruno e Giandonato vanno verso la presenza nell'11 iniziale, insieme al trequartista Maiorino che potrebbe arretrare leggermente rispetto al suo campo d'azione. In attacco i maggiori dubbi per Sottil, che dovrebbe rispolverare Vantaggiato come unica punta supportato dagli esterni Murilo e Ponce. Panchina, invece, per Perez e Doumbia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote rilasciate dall'agenzia di scommesse SNAI per i segni fissi del match sono: 1 per la vittoria della Carrarese a 3,50, segno X che identifica il pareggio a 3,20 e segno 2 per la vittoria del Livorno che vale 1,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

