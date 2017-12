Casertana Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Bisceglie: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Casertana-Bisceglie, LaPresse

Casertana-Bisceglie, diretta dal signor Guida di Salerno, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Match delicato a livello di classifica, con la Casertana che pur essendo reduce da quattro risultati utili consecutivi, resta ancora in difficoltà, galleggiando tra il sestultimo ed il quartultimo posto, a pari punti a quota quindici nel girone C di Serie C assieme a Fondi e Sicula Leonzio. Dopo la vittoria contro la Paganese ed i pareggi contro la Sicula Leonzio ed il Rende, i rossoblu hanno ottenuto domenica scorsa un altro punto nel derby campano in casa della Juve Stabia. In vantaggio con Alfageme, la Casertana ha subito il ritorno delle Vespe con le reti di Strefezza e Lisi, per poi pareggiare ancora con Alfageme.

A Caserta arriverà un Bisceglie che domenica scorsa si è fatto sorprendere in casa dal Siracusa, senza riuscire a rimontare il gol realizzato in apertura di match da Mucciante. Una rete difficile da digerire ma i nerazzurri pugliesi restano comunque a quota venti, lontani una sola lunghezza dalla zona play off e cinque punti dalla zona play out: un rendimento più che soddisfacente per una formazione neopromossa, anche se il tecnico Zavettieri deve lavorare su un attacco che nelle ultime partite ha evidenziato più di qualche difficoltà, senza andare a segno nelle ultime due sfide.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati o acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA BISCEGLIE

Allo stadio Pinto di Caserta si troveranno di fronte queste probabili formazioni: i padroni di casa della Casertana schiereranno Cardelli tra i pali, alle spalle di una difesa a quattro con D'Anna impiegato in posizione di terzino destro e Ferrara in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Rainone e il ceko Polak. A centrocampo al fianco del croato Rajcic giocheranno De Marco e De Rose, mentre Carriero si muoverà da trequartista alle spalle dell'argentino Alfageme, autore di una doppietta nell'ultima trasferta dei rossoblu a Castellammare di Stabia, e di Marotta. Risponderà il Bisceglie con Crispino a difesa della porta, Migliavacca sull'out difensivo di destra e il croato Jurkic sull'out difensivo di sinistra, mentre il bosniaco Markic e Petta saranno i due difensori centrali. A centrocampo l'altro croato Vrdoljak sarà affiancato nel terzetto titolare dal paraguaiano Lugo Martinez e da D'Ancora, mentre nel tridente offensivo il centravanti croato Jovanovic sarà sostenuto da Montinaro e dal brasiliano Dentello Azzi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-1-2 per la Casertana, modulo confermato rispetto alle ultime uscite così come quello del Bisceglie di Zavettieri, che sarà di nuovo schierato con il 4-3-3. Vista la lunga assenza dei pugliesi dai campionati professionistici, tra le due squadre non ci sono precedenti recenti, neppure relativi a quando la Casertana militava tra i dilettanti, visto l'inserimento costante in diversi gironi dei due club.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker anche per il fattore campo favoriscono la Casertana, con affermazione interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.10 la quota relativa al pareggio e Betclic che propone a 3.15 la quota per l'affermazione esterna pugliese. Unibet fissa a 2.43 la quota per l'over 2.5 e a 1.50 la quota per l'under 2.5.

