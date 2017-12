Catania Matera/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catania-Matera, LaPresse

Catania-Matera, partita che sarà diretta dal signor Volpi di Arezzo, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali valevoli per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Resta in lizza per il primo posto il Catania di Cristiano Lucarelli, che non è riuscito però ad approfittare del turno di riposo del Lecce della scorsa settimana per agganciare la vetta. I rossoazzurri sono rimasti a tre punti di distanza dal primato a casa della sconfitta di Trapani nel derby siciliano, con i granata che a loro volta hanno agganciato il Catania al secondo posto in classifica.

Catania che nel corso di questa prima metà del campionato si è dimostrato squadra forte e valida, ma che non è riuscita a mantenere la giusta continuità per il primato, con la caduta contro il Trapani che è arrivata improvvisa come quelle contro la Sicula Leonzio e la Reggina in precedenza. Un difetto nella continuità di rendimento che gli entei dovranno cancellare per puntare al ritorno in Serie B. Tanti alti e bassi anche per il Matera che si presenterà però all'appuntamento dello stadio Massimino con due vittorie consecutive in casa contro due squadre pugliesi nel carniere. Peraltro successi ottenuti col medesimo punteggio, due a uno sia contro la Virtus Francavilla, sia contro l'Andria, per tornare all'ottavo posto in classifica ed avanzare più fortemente la propria candidatura per la zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile vedere diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati o acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA MATERA

Allo stadio Massimino di Catania si troveranno di fronte queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Aya, il croato Bogdan e Tedeschi schierati nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Pisseri. Semenzato sarà l'esterno laterale di destra e Marchese l'esterno laterale di sinistra, mentre al centro della linea mediana si muoveranno Biagianti, Lodi e Caccetta. In attacco, spazio al tandem Curiale-Mazzarani. La risposta del Matera sarà affidata al portiere sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a tre formata da Scognamillo, dall'uruguaiano Fabrizio Buschiazzo Morel e da De Franco. De Falco e Maimone saranno i centrali di centrocampo, mentre Casoli si muoverà sulla corsia laterale di destra e Sernicola sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, spazio al tridente con l'argentino Corado affiancato da Strambelli e da Giuseppe Giovinco.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, scontro molto interessante tra il 3-5-2 proposto da Cristiano Lucarelli nel Catania ed il 3-4-3 di Auteri nel Matera. Il precedente dello scorso anno in terra etnea ha visto il Catania imporsi due a zero il 7 febbraio 2017, reti di Pozzebon e Armellino (autorete). Nelle ultime due stagioni, da quando il Catania è sceso di nuovo in Serie C dopo molti anni trascorsi tra massimo campionato e cadetteria, il Matera ha sempre perso contro i rossoazzurri, fatta eccezione per il match casalingo della scorsa stagione, lo zero a zero del 18 settembre 2016.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse puntano forte sul riscatto del Catania dopo lo scivolone di Trapani, col successo interno degli etnei quotato 1.90 da Bwin, mentre William Hill propone a 3.25 la quota per il pareggio e a 4.40 la quota per l'eventuale blitz lucano allo stadio Massimino. L'over 2.5 viene quotato 2.14 da Bet365, l'under 2.5 viene offerto ad una quota di 1.65 da Unibet.

