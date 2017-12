Classifica Serie B/ Risultati 18^ giornata: posticipo Bari Palermo per la vetta

Classifica Serie B, risultati 18^ giornata: il posticipo tra Bari e Palermo vale la vetta della classifica, entrambe le squadre sono ad un solo punto da Parma e Frosinone che sono al comando

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Classifica Serie B: risultati 18^ giornata

Con Bari-Palermo si conclude il programma della 18^ giornata della Serie B 2017-2018. E’ la grande sfida al vertice del campionato, o comunque una delle tante: entrambe le squadre hanno la possibilità di portarsi in vetta perchè condividono la terza posizione a quota 29 punti, cioè uno meno della coppia attualmente formata da Parma e Frosinone. Al terzo posto c’è anche l’Empoli, ma i toscani ovviamente hanno già giocato (e vinto) ieri; dunque una vittoria permetterebbe a Bari o Palermo di riportarsi al comando, ma un pareggio aprirebbe a una situazione con ben quattro squadre a guidare il torneo di Serie B, una situazione dunque che si farebbe ancora più ingarbugliata di quanto fosse in precedenza. RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (18^ GIORNATA)

I RISULTATI DEL SABATO

Nelle posizioni di testa il Parma ha frenato in uno dei due anticipi del venerdì, facendosi fermare dalla Ternana; occasione mancata per i ducali, mentre i rossoverdi pareggiano ancora ma per una volta sono loro a prendersi il punto in rimonta. L’Empoli si è imposto sul traballante Carpi grazie al rigore di Alfredo Donnarumma (ottavo gol stagionale), bella vittoria del Frosinone che con Nicola Citro e Federico Dionisi ha superato il Brescia. Più sotto, da registrare il pareggio tra Novara e Cremonese; i grigiorossi restano in zona playoff insieme al Venezia, che ha pareggiato in casa contro la Pro Vercelli non riuscendo a sfruttare una bella occasione. E’ tornato a fare punti l’Ascoli che ha fermato la Virtus Entella; segnali di risveglio da parte del Cesena che, sotto due volte contro il Pescara, ha vinto 4-2 sancendo così l’ennesima rimonta subita dal Delfino in questa stagione. Si rialza anche lo Spezia, che trova il gol di Alberto Gilardino e batte il Foggia; pirotecnico 2-2 tra Cittadella e Avellino, mentre il Perugia acciuffa la Salernitana negli ultimi secondi della partita e in qualche modo prosegue nel suo momento positivo.

LE ZONE DELLA CLASSIFICA

Detto della sfida al vertice, è interessante valutare quale sia la situazione nelle altre zone della classifica. Attualmente il limite per i playoff è rappresentato dai 27 punti di Cremonese e Venezia; qui si sta creando una certa distanza perchè la nona, il Carpi, è a tre lunghezze mentre sono quattro quelle che separano il quartetto Perugia-Salernitana-Novara-Spezia dalle prime otto della classifica. Una lotta che coinvolge comunque tante squadre; basti pensare che a -6 sono addirittura in cinque, e che queste squadre hanno preso un margine di tre punti su Ternana, Pro Vercelli e Foggia che a oggi sono invischiate nella lotta per non retrocedere. A oggi due di queste tre sarebbero in Serie C insieme all’Ascoli; l’altra dovrebbe giocare i playout con una tra Entella, Avellino, Brescia, Pescara e Cesena. Come sempre situazione piuttosto complessa; la distanza tra le prime e l’ultima è di 15 punti, il gruppo si sta certamente sgranando ma c’è ancora parecchia confusione.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 18^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Novara-Cremonese 1-1 - 42' Scappini (C), 94’ aut. Claiton (N)

RISULTATO FINALE Ternana-Parma 1-1 - 21’ Di Gaudio (P), 74’ Tremolada (T)

RISULTATO FINALE Cesena-Pescara 4-2 - 62’ Benali (P), 72’ Jallow (C), 76’ S. Pettinari (P), 81’ aut. Brugman (C), 87’ Moncini (C), 95’ Donkor (C)

RISULTATO FINALE Spezia-Foggia 1-0 - 31’ Gilardino

RISULTATO FINALE Ascoli-Entella 1-1 - 3’ Clemenza (A), 90’ Aramu (E)

RISULTATO FINALE Cittadella-Avellino 2-2 - 7’ Chiaretti (C), 38’ Laverone (A), 77’ rig. Iori (C), 93’ Laverone (A)

RISULTATO FINALE Empoli-Carpi 1-0 - 44’ rig. Al. Donnarumma

RISULTATO FINALE Frosinone-Brescia 2-0 - 29’ Citro, 76’ Dionisi

RISULTATO FINALE Salernitana-Perugia 1-1 - 75’ Bocalon (S), 92’ Buonaiuto (P)

RISULTATO FINALE Venezia-Pro Vercelli 1-1 - 8’ Cernuto (V), 45’ Firenze (P)

CLASSIFICA SERIE B

Parma, Frosinone 30

Empoli, Bari*, Palermo* 29

Cittadella 28

Cremonese, Venezia 27

Carpi 24

Perugia, Salernitana, Novara, Spezia 23

Entella, Avellino, Brescia, Pescara, Cesena 21

Ternana, Pro Vercelli, Foggia 18

Ascoli 15

* una partita in meno

