Cosenza Francavilla/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Cosenza-Virtus Francavilla, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Il leit motiv del campionato delle due squadre sembra ormai chiaro da tempo: il Cosenza si sta lentamente risollevando dalle sabbie mobili della classifica, anche se la vittoria per i silani in campionato manca dal match interno contro la Juve Stabia dell'11 novembre scorso, dunque un mese fa. Nelle successive tre sfide nel girone C di Serie C una sconfitta a Catanzaro e due pari senza reti contro Sicula Leonzio e Rende.

Proprio l'attacco è l'aspetto che al momento preoccupa di più il tecnico Braglia, i silani sembrano avere le polveri bagnate ed una formazione organizzata ed efficace come la Virtus Francavilla potrebbe approfittarne. I pugliesi hanno battuto due a uno il Monopoli nell'ultimo match di campionato di domenica scorsa, dimostrandosi squadra sempre concreta e capace di capitalizzare al meglio le reti messe a segno da Prestia e Saraniti. Pur cambiando allenatore rispetto alla passata stagione, con Calabro ora alla guida del Carpi in Serie B, il Francavilla sta riuscendo nell'impresa più difficile che è quella di confermarsi ad alti livelli dopo un grande campionato da matricola. Quinti in classifica a quota venticinque punti, i pugliesi possono sognare in grande.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati o acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VIRTUS FRANCAVILLA

Allo stadio San Vito di Cosenza scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Perina in porta, Pasqualoni, Dermaku e Idda centrali di difesa, mentre Corsi sarà l'esterno di fascia destra e D'Orazio l'esterno di fascia sinistra a centrocampo, con Calamai, Bruccini e Palmiero chiamati a muoversi per vie centrali sulla mediana. Mungo avrà compiti da trequartista alle spalle del francese Baclet, confermato come unica punta di ruolo. La Virtus Francavilla risponderà con Albertazzi tra i pali, dietro una difesa a tre formata da Prestia, Abruzzese e Maccarone. I centrali di centrocampo saranno Monaco, Albertini e Sicurella, mentre Pino si muoverà sulla corsia laterale di destra e Di Nicola sulla corsia laterale di sinistra. In attacco ci sarà Saraniti al fianco di Viola.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Cosenza di Braglia sarà schierato tatticamente con il 4-3-1-2, mentre la Virtus Francavilla di D'Agostino risponderà con il 3-5-2. Le due squadre si sono trovate di fronte nella scorsa stagione, con i precedenti che hanno fatto registrare in entrambi casi una vittoria casalinga per uno a zero. Il 2 ottobre 2016 il Cosenza ha avuto la meglio con un gol di Gambino nel recupero, il 18 febbraio 2017 la Virtus Francavilla si è imposta con una rete di Ayina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse sul match sono decisamente equilibrate, in virtù del fattore campo i silani sono comunque favorito, con quota per il segno '1' fissata a 2.30 da William Hill, mentre Betclic quota 3.10 l'eventuale successo esterno e Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sul pareggio. Over 2.5 quotato 2.43 da Unibet, mentre Bet365 quota 1.53 l'under 2.5.

