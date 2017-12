Diretta/ Chievo-Roma streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Chievo-Roma, LaPresse

Chievo-Roma, diretta dall'arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli, è il lunch match della sedicesima giornata di Serie A 2017-18, il fischio d'inizio è previsto per le ore 12.30 di domenica 10 dicembre 2017, teatro della sfida tra le due formazioni sarà lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Per i giallorossi l'obiettivo è conseguire la sesta vittoria esterna del campionato per rimanere in scia alle altre tre big che stanno dominando il campionato, vala a dire Inter, Napoli e Juventus. Ricordiamo inoltre che la squadra di Di Francesco deve recuperare la gara al Ferraris contro la Sampdoria (posticipata ulteriormente da dicembre 2017 a gennaio 2018) per gli impegni delle due squadre in Coppa Italia e se riuscisse a recuperare altri tre punti si aggregherebbe in maniera definitiva al gruppetto di testa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv su Sky (canale 206 e 251 della piattaforma satellitare) e Mediaset Premium (canale 370 e 380), entrambe le emittenti a pagamento dedicheranno al match anche un ampio pre e post partita. Diretta streaming su Sky Go e Premium Play senza costi aggiuntivi per i rispettivi clienti.

IL CONTESTO

Il Chievo deve assolutamente riprendersi dalla batosta rimediata nell'ultima gara contro l'Inter, un pesantissimo 0-5 che potrebbe aver minato alcune certezze in seno alla squadra di Maran che dovrà reagire con una prestazione almeno convincente davanti al suo pubblico che non ha particolarmente apprezzato l'ultima uscita dei clivensi in casa dell'Inter. Di certo la Roma non rappresenta per una squadra che punta a una salvezza tranquilla e a veleggiare nelle posizioni di centro classifica l'avversario ideale per strappare punti, anche se il pari ottenuto dal Genoa proprio contro i giallorossi dimostra come non esistano gare perse in partenza.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ROMA

Maran potrebbe presentarsi in campo con Sorrentino in porta; Cacciatore, Gamberini, Tomovic e Gobbi in difesa; Bastien, Radonanovic, Depaoli a centrocampo con Castro e Hetemaj ancora out; Birsa trequartista dietro alla coppia d'attacco formata da Meggiorini e Inglese. Di Francesco è intenzionato a rispondere con Alisson tra i pali, Florenzi e Kolarov sulle corsie esterne che affiancheranno i centrali difensivi Manolas e Juan Jesus; con De Rossi squalificato Nainggolan avrà le chiavi del centrocampo e sarà coadiuvato da Gonalons e Pellegrini; El Shaarawy e Perotti le due ali accanto a Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

L'ottimo momento che sta attraversando la squadra di Di Francesco suggerire ai bookmaker di fissare delle quote basse per il 2 dei giallorossi: su Unibet la vittoria esterna degli ospiti viene data a 1,64 con Bwin che offre invece una vincita di 4,00 volte la giocata per l'X, invece Betclic fissa a 5,75 la quota per il successo interno del Chievo. Bet365 offre una quota di 1,70 per l'Over e di 2,10 per l'Under, infatti nelle partite in cui gioca la Roma si segnano sempre tanti gol. Molto allettante la quota di 11,50 proposta da Betclic per il 3 a 0 in favore dei capitolini.

