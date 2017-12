Diretta/ Milan-Bologna streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-Bologna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Milan-Bologna, LaPresse

Milan-Bologna, diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, sarà il posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A 2017-18, il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45 del 10 dicembre 2017 presso lo stadio Giuseppe Meazza nel quartiere San Siro del capoluogo lombardo.

Il Milan in campionato non vince da tre gare, raccogliendo due pareggi e una sconfitta: un tale bottino è costata la panchina a Vincenzo Montella, al suo posto i dirigenti hanno chiamato Rino Gattuso che dalla Primavera è passato ad allenare la prima squadra, tuttavia l'esordio è stato amaro con il pareggio in extremis sul campo del Benevento, i rossoneri sono diventati quindi i primi a dare i punti ai sanniti, un'impresa di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Tralasciando la sconfitta in Europa League contro il Rijeka che non ha alcuna ripercussione sul prosieguo del cammino in Europa, ora il Diavolo deve tornare a vincere per dare segnali di risveglio davanti ai suoi tifosi e per non perdere ulteriore contatto da Sampdoria e Lazio.

IL CONTESTO

Probabilmente neanche il più ottimista dei supporter felsinei a inizio stagione avrebbe immaginato di affrontare il Milan avendo gli stessi punti, 21: eppure la classifica dice che le due squadre (assieme alla Fiorentina) sono appaiate al settimo posto e in caso di colpaccio al Meazza la compagine di Donadoni potrebbe cominciare a nutrire delle aspirazioni che vadano ben oltre la salvezza tranquilla, del resto il Bologna ha dimostrato di essere una squadra molto solida con delle individualità molto interessanti in grado di far meglio in trasferta che in casa, quindi il Milan farebbe meglio a non sottovalutare i rossoblu.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA

Nelle fila del Milan è probabile che rivedremo gli stessi volti, vale a dire Donnarumma tra i pali, Abate e Rodriguez sulle fasce accanto a Musacchio e Bonucci, Kessié, Montolivo e Bonaventura che formeranno il reparto mediano con Suso e Borini che fungeranno da ali per la punta centrale Kalinic. Donadoni si affiderà invece a Mirante in porta, Mbaye e Torosidis sulle corsie esterne con Gonzalez e Maietta in qualità di centrali difensivi; Pulgar avrà in mano il centrocampo e sarà supportato da Nagy e Donsah; Verdi e Palacio avranno invece il compito di fornire più palloni possibili a Destro.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di betting ritengono che tra le mura amiche del Meazza il Milan possa tornare finalmente alla vittoria: su WilliamHill l'1 dei rossoneri viene dato a 1,53 mentre il pareggio è caratterizzato da una quota di 4,20 su Bet365 con Bwin che alza la vincita a 7,00 in caso di successo esterno del Bologna. Unibet invece non si sbilancia sul numero di gol complessivamente segnati nell'arco dei novanta minuti, l'Over viene proposto a 1,95 mentre l'Under è quotato a 1,85. Il risultato esatto di 2 a 0 in favore della formazione di Gattuso è valutato a 8,00 su Betclic.

