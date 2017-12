Diretta/ Napoli-Fiorentina streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Napoli-Fiorentina, LaPresse

Napoli-Fiorentina, diretta dall'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, si disputerà presso lo stadio San Paolo nel capoluogo campano domenica 10 dicembre 2017 alle ore 15.00 e sarà una partita valevole per il sedicesimo turno di Serie A 2017-18.

Da quando è cominciata la stagione calcistica questo rappresenta sicuramente il momento più difficile e delicato per l'ambiente partenopeo che nel volgere di una settimana ha dovuto affrontare prima la cocente sconfitta contro la Juventus tra le mura amiche del San Paolo con la beffa del gol decisivo realizzato dall'ex-idolo Gonzalo Higuain. Pochi giorni più tardi la squadra di Sarri si è ritrovata fuori dalla Champions League perdendo contro il Feyenoord, di conseguenza il Napoli ripartirà dai sedicesimi di Europa League dove non è neanche testa di serie e rischia di affrontare avversari temibili come Arsenal, Zenit e Atletico Madrid.

Contro la Fiorentina i tre punti serviranno per rimettersi in carreggiata e lasciarsi alle spalle questa settimana da incubo, un risultato diverso dalla vittoria potrebbe acuire i malumori all'interno della squadra e della tifoseria. La Fiorentina, reduce da due pareggi e una vittoria, vuole continuare a correre con l'obiettivo di consolidare il settimo posto in classifica e magari rientrare nella lotta per l'accesso diretto alla prossima Europa League: una volta superate le difficoltà iniziali la compagine di Pioli si sta rivelando tra le realtà positive del campionato con un gruppo di giovani che hanno tantissima voglia di fare bene ed emergere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e Mediaset Premium: la pay-tv satellitare proporrà il match sul canale 206 della sua piattaforma, mentre quella del digitale terrestre lo manderà in onda sui canali 371 e 381. Per la diretta streaming video bisognerà collegarsi agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando le app di Sky Go e Premium Play sui rispettivi dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Non è difficile ipotizzare quali saranno gli uomini che Sarri impiegherà dal primo minuto: in porta ci sarà Reina, i due terzini sulle fasce saranno Hysaj e Mario Rui con la difesa irrobustita dai centrali Chiriches e Koulibaly; a centrocampo è prevista come al solito la presenza di Hamsik, Jorginho e Allan, probabilmente verrà riproposto l'insolito tridente Callejon-Mertens-Zielinski in attesa che Insigne recuperi completamente dall'infiammazione al pube. Pioli ha invece in mente la seguente formazione anti-Napoli: Sportiello tra i pali, davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Laurini, Pezzella, Astori e Biraghi; Veretout confermatissimo a centrocampo così come l'esperto Badelj e Benassi; pochi dubbi anche sul trio offensivo composto da Chiesa, Théréau e Simeone.

QUOTE E PRONOSTICO

Napoli nettamente favorito secondo le agenzie di betting: in particolare Bet365 ha fissato ad appena 1,36 la quota per la vittoria interna dei partenopei mentre Unibet offre una vincita di 5,30 volte la posta in palio per il risultato di parità; il 2 esterno della Fiorentina su Betclic consente di vincere una cifra che moltiplica di 8,50 la posta giocata. Notiamo anche che l'Over (1,44) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Under (2,70) e questa è una costante che non viene mai smentita nelle gare che vedono protagonista la compagine di Sarri. Su Betclic il risultato esatto di 3 a 1 in favore del Napoli viene inoltre offerto a una quota di 9,65.

