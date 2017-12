Fondi Akragas/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Fondi-Akragas, LaPresse

Fondi-Akragas, diretta dal signor Proietti di Terni, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. E' un Fondi sempre più capace di stupire quello che nella penultima sfida di campionato ha fermato il Lecce capolista in casa, sullo zero a zero, ponendosi nella condizione di compiere un altro importantissimo passo avanti verso la salvezza. E' arrivata poi una sconfitta a Catanzaro contro una delle squadre più in forma del girone C di Serie C, con i calabresi più concreti ed i laziali forse fisiologicamente un po' stanchi dopo la rincorsa a perdifiato compiuta in classifica, da quando Mattei ha preso le redini tecniche della squadra.

Per i fondani, la zona play out è sempre lì, condivisa a quota quindici punti assieme a Casertana e Sicula Leonzio, ma considerando quanto hanno sofferto a inizio stagione i rossoblu, per ora il bilancio della nuova guida tecnica è estremamente positivo. Lo è anche quello dell'Akragas che continua a patire le pene dell'inferno a livello societario, con il patron Alessi che non riesce a individuare interlocutori certi per il passaggio di proprietà che salverebbe il club. Dopo una pesante serie di sconfitte, sul campo i biancazzurri hanno lanciato però un grande segnale, andando a battere la Reggina e riportandosi a quota nove punti, sempre ultimi ma staccati solo sei punti dalla salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro sui canali free o pay, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento o acquisteranno la singola partita sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FONDI AKRAGAS

Allo stadio Purificato di Fondi si confronteranno queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con il portiere albanese Elezaj alle spalle di una difesa a quattro con Galasso schierato in posizione di terzino destro, Paparusso schierato in posizione di terzino sinistro mentre Vastola e Ghinassi saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Vasco, Quaini e Ricciardi, mentre Addessi si muoverà come trequartista alle spalle di Corvia e di Lazzari, confermati come coppia offensiva titolare. Risponderà l'Akragas con Vono tra i pali dietro una difesa a tre con Genny Russo, Danese e Franchi (al posto di Moreo, squalificato dopo essere stato espulso per doppia ammonizione nel match interno contro la Reggina) titolari. Bramati e Saitta saranno i centrali di centrocampo, Longo coprirà l'out di destra e Sepe sarà invece il laterale mancino, col tridente offensivo della formazione agrigentina che sarà composto da Moreo, Salvemini e dall'albanese Gjuci.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-1-2 per il Fondi di Mattei, sempre più rivitalizzato dall'avvento del nuovo allenatore, mentre l'Akragas di Di Napoli sarà schierato con un 3-4-3 che ha ritrovato compattezza e rigore tattico nel match contro la Reggina. Nei precedenti della scorsa stagione, il 14 settembre 2016 il Fondi ha batutto due a zero gli agrigentini con le reti di Tiscione e Iadaresta, mentre ad Agrigento il match di ritorno del 28 gennaio 2017 è terminato due a due con i gol di Russo e Sicurella (pari al novantasettesimo!) per i siciliani e doppietta di Calderini per la formazione pontina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono favorito il Fondi in maniera abbastanza netta, con Betclic che quota 1.85 la vittoria interna, mentre William Hill propone a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio e Bwin offre invece a 4.25 la quota per il successo esterno. L'over 2.5 viene quotato 2.43 da Unibet, mentre Bet365 propone a 1.53 la quota per l'under 2.5.

