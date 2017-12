Gavorrano Giana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gavorrano Giana, streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, girone A. Siamo arrivati alla diciassettesima giornata

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Gavorrano Giana, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Giana verrà diretta dall'arbitro Alessio Clerico; alle ore 14:30 di domenica 10 dicembre va in scena la partita valida per la 17^ giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Partiamo da un focus in casa Gavorrano: la formazione attualmente allenata da Giancarlo Favarin, reduce da due sconfitte di fila che hanno chiuso un filotto di 3 risultati utili, è scesa nuovamente all'ultimo posto della classifica del girone, a 5 lunghezze di distanza dalla zona salvezza occupata al momento dall'Alessandria. Troppo pochi i 10 punti conquistati in 16 gare dai grossetani, che nonostante la scossa data dal cambio tecnico in panchina faticano ancora a trovare un'identità e la forza mentale di lasciare i bassifondi della classifica. Dalla parte dei toscani ci sono le comprensibili difficoltà legate al fatto di confrontarsi per la prima volta nella storia con questa categoria (che avevano solamente sfiorato nel 2012 quando esistevano ancora I e II Divisione), ed una rosa che sulla carta non ha forse materialmente le possibilità di ambire a traguardi importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Giana non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite del campionato di Serie C - anche quelle della Coppa Italia di categoria - sarà disponibile il servizio di diretta streaming video sul portale elevensports.it (raggiungibile anche tramite il vecchio indirizzo sportube.tv) per il quale è richiesto il pagamento di una quota per abbonarsi.

IL CONTESTO

La squadra toscana paga anche il minimo contributo lasciato da Bonuccelli, esonerato agli inizi di ottobre per Favarin, tecnico con cui il Gavorrano aveva ottenuto la miseria di 1 punto nelle prime gare. Per la squadra del sud della Toscana il girone si chiuderà con la trasferta di Pistoia dopo il match di questo turno. Proprio in occasione di questa giornata al Matteini arriva la Giana Erminio, formazione nelle solide mani dello storico tecnico ultra-ventennale Cesare Albè, che dopo un inizio in ombra è rapidamente riemersa nella classifica del girone A. La formazione lombarda, infatti, grazie a 4 vittorie e complessivamente 5 risultati utili di fila nell'ultimo mese, è la squadra più in forma del raggruppamento, e mira a concludere questo girone di andata scalando ulteriormente qualche posizione.

Le difficoltà e le voci di un clamoroso esordio del tecnico hanno sicuramente dato una scossa alla squadra, che nelle ultime 3 gare è stata addirittura straripante piegando prima per 5-0 il Prato, poi con due pesanti 3-0 Lucchese e Monza. In virtù di questo straordinario filotto di risultati, i Biancazzurri sono ora al settimo posto con 23 punti, e grazie anche ad un calendario alla portata in queste ultime due potrebbe realmente avvicinarsi al gruppetto delle prime 3 in testa. Dopo la trasferta di Gavorrano, infatti, i lombardi voleranno in Sardegna ad Arzachena, contro una squadra che non nutre particolari ambizioni per questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO GIANA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di questa gara, il tecnico di casa Favarin prepara un 3-5-2 con Salvalaggio a difendere i pali, Gemignani, Salvadori e Borghini a formare lo schieramento centrale. A centrocampo catena a 5 formata da destra verso sinistra da Papini, Conti, Remedi, Vitiello e Ropolo. In attacco il numero 7 Moscati sarà in coppia con Merini. Dall'altra parte per Albè probabile conferma del 4-4-2 atipico visto nelle ultime giornate: dinanzi a Taliento, che difenderà la porta, ci saranno Foglio, Montesani, Bonalumi e Perico in difesa. A centrocampo l'esperto Pinardi e Marotta saranno i due interni, con Iovine e Chiarello molto larghi sulle due corsie esterne con particolari compiti di copertura. In attacco spazio alle due punte Perna e Bruno, che con 16 gol formano il reparto più prolifico del girone.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere brevemente quali sono le quote SNAI offerte per questa gara tra Gavorrano e Giana Erminio: il segno 1 vale 3,35, il segno 2 per la vittoria ospite è quotato 2,00 mentre il segno X che dovrete giocare per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.