Infortunio Embalo/ Colpo alla testa, il giocatore del Palermo in ospedale: la diagnosi (ultime notizie)

Infortunio Embalo: colpo alla testa, il giocatore del Palermo in ospedale. La diagnosi e le ultime notizie sul centrocampista rosanero, trasportato al Policlinico di Bari

10 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Tanta paura per Carlos Apna Embalo durante Bari-Palermo, posticipo del campionato di Serie B. Il centrocampista guineano ha riportato un infortunio che ha destato molta preoccupazione: in uno scontro di gioco con l'avversario Busellato ha riportato un colpo alla testa. Attimi di preoccupazione al 23'. Embalo è uscito in barella dal terreno di gioco. Dopo aver lasciato il campo con l'aiuto dei medici, il numero 11 rosanero ha lasciato lo stadio San Nicola di Bari ed è stato trasportato in ospedale, al Policlinico, per accertamenti. Il Palermo ha poi diffuso le ultime notizie sulle condizioni di salute di Embalo attraverso i suoi canali social ufficiali, provando a tranquillizzare sull'infortunio dell'ex giocatore del Brescia: “Carlos Embalo è arrivato adesso in ospedale con diagnosi di trauma commotivo emicranio destro. I parametri vitali di base sono buoni e stabili, verrà effettuata una TAC di controllo”.

I tifosi del Palermo possono tirare un sospiro di sollievo dopo l'infortunio Carlos Apna Embalo. Quest'ultimo tra un controllo e l'altro avrà sicuramente appreso della vittoria dei suoi compagni contro il Bari. Il Palermo ha infatti rifilato una tremenda scoppola ai pugliesi nel posticipo della diciottesima giornata di Serie B. Dopo aver chiuso in parità il primo tempo, la squadra di Fabio Grosso ha ceduto nella ripresa sotto i colpi di Rispoli, Trajkovski e Coronado. Questa seconda sconfitta consecutiva ridimensiona momentaneamente le aspettative dei biancorossi e rilancia invece il Palermo, che è la nuova capolista del campionato cadetto. Una buona notizia sul fronte del risultato, altre se ne attendono dal Policlinico di Bari, dove Embalo deve sottoporsi ad una TAC di controllo prima di fare il suo ritorno in Sicilia e godersi il primato in classifica.

