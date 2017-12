Manchester United Manchester City/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Manchester United Manchester City: info streaming video e tv, spettacolare derby di Premier League a Old Trafford con i Red Devils che vogliono accorciare sulla capolista

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Manchester United Manchester City, Premier League (Foto LaPresse)

Manchester United Manchester City sarà diretta da Michael Oliver; alle ore 17:30 (italiane) di domenica 10 dicembre il teatro dei sogni di Old Trafford apre le porte al derby che vale per la sedicesima giornata della Premier League 2017-2018. Non ci sarebbe bisogno di presentazioni per una sfida del genere, ma il contesto aumenta l’adrenalina: le due squadre arrivano all’appuntamento da prime due della classe, certo separate da 8 punti in classifica (in favore del City) ma in piena corsa per il titolo. In più questa partita rappresenta l’ennesima saga della rivalità tra José Mourinho e Pep Guardiola, iniziata a distanza ma poi sublimatasi nel biennio in cui i due si sono sfidati sulle panchine di Real Madrid e Barcellona; ci sono insomma tutti gli ingredienti per un grande spettacolo, ma come al solito il vero giudice della giornata sarà il campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

Manchester United Manchester City è una diretta tv riservata in esclusiva ai possessori dell’abbonamento alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 3, e ovviamente ci sarà la possibilità di seguire il derby anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il derby di Manchester non valeva un titolo da tempo, cioè da quando Sir Alex Ferguson ha dato l’addio alla panchina dello United: da allora i Red Devils hanno penato per tornare grandi e ci è voluto José Mourinho per riportare la squadra vicina ai fasti del passato. Per il momento lo Special One si è preso un triplete in stile “minore” (Europa League, Coppa di Lega e Charity Shield) ma alla sua seconda stagione sta dimostrando di poter fare ancora meglio. Certo in questo momento anche lui deve accettare la superiorità del City: favoriti dall’avvento degli sceicchi, gli Sky Blues hanno vinto campionati e coppe nazionali e hanno iniziato a essere competitivi anche in Europa. Dove sono chiamati a fare il salto di qualità: la semifinale del 2016 rimane il punto più alto raggiunto, ma prima e dopo sono arrivate brucianti eliminazioni agli ottavi. Intanto la stagione ci sta dicendo che la grande rivalità potrebbe appunto oltrepassare i confini inglesi: entrambe si sono qualificate agli ottavi di Champions League da prime nel girone, e dunque dai quarti potrebbero eventualmente trovarsi una contro l’altra.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY

La tegola per Mourinho è la squalifica di Paul Pogba, fermato per tre turni dopo l’espulsione contro l’Arsenal: senza il Polpo, lo Special One dovrebbe dare campo a Ander Herrera che giocherà così sulla linea mediana insieme a Matic. Ormai il Manchester United adotta la difesa a tre: spazio allora a Smalling e Marcos Rojo, da valutare invece Lindelof che si è visto di più nelle ultime partite ma non ha convinto del tutto, potrebbe essere adattato il jolly Daley Blind. Sulle corsie ormai non dovrebbero esserci dubbi circa la titolarità di Antonio Valencia, diventato capitano della squadra, e un Ashley Young che arriva da alcune gare sopra le righe; sulla trequarti spazio a Lingard, mentre il tandem d’attacco dovrebbe comprendere Romelu Lukaku e Martial. In panchina potrebbe rivedersi Zlatan Ibrahimovic: la sua presenza contribuirebbe a rendere il derby ancora più entusiasmante.

Pep Guardiola ha giocato con la difesa a tre in Ucraina, ma non è andata bene; per questa partita dovrebbe tornare ad adottare il 4-3-3 classico con il ritorno, rispetto alla Champions League, di De Bruyne e David Silva nella zona mediana insieme a Fernandinho che agirà da perno davanti alla difesa. Solito schieramento allora, al netto dell’assenza di Stones (dovrebbe esserci Mangala al suo posto), con Otamendi a guidare la retroguardia e i due terzini che verosimilmente saranno Kyle Walker e Danilo, dirottato ancora a sinistra e probabilmente preferito a Delph come le ultime partite hanno indicato. Davanti torna Sterling; confermati rispetto allo Shakhtar Leroy Sané e Aguero con Gabriel Jesus prima alternativa. E’ un tridente, ma si può agevolmente trasformare in un 4-2-3-1 avanzando la posizione di Silva e schierando De Bruyne da mediano tattico.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficilissimo stabilire chi possa essere favorito in questa partita: l’andamento della stagione dice City, ma si gioca in casa dello United. L’agenzia di scommesse Snai parla a favore della capolista: il segno 2 per la vittoria degli Sky Blues è dato infatti a 2,15 mentre il segno 1, che identifica ovviamente la vittoria del Manchester United, arriva solo a 3,30. Per il pareggio è il segno X che dovrete giocare, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3.45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

