Monopoli Trapani/ Streaming video e diretta Sprtube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Trapani, LaPresse

Monopoli-Trapani, diretta dal signor Cudini di Fermo, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Monopoli e Trapani si affrontano in un momento di forma diametralmente opposto per le due squadre. I Gabbiani hanno praticamente dilapidato, con una serie di cinque sconfitte consecutive, il patrimonio ottenuto in classifica con una partenza sprint che li aveva lanciati fino al primo posto in classifica. Il filotto di ko ha riguardato i match contro Catanzaro, Rende, Bisceglie, Juve Stabia e Virtus Francavilla, cinque match in cui peraltro i pugliesi sono riusciti a realizzare solamente una rete.

Il Monopoli si trova a questo punto al nono posto in classifica, a quota ventidue punti e con la stessa partecipazione ai play off che sembra indiscussione, un po' come l'anno scorso in cui i Gabbiani si resero protagonisti di una performance simile, pur senza ottenere il primato in classifica. Il Trapani invece ha agganciato il secondo posto nel girone C di Serie C grazie all'esaltante successo casalingo contro il Catania. Tutto sembra riaperto nella lotta al primato, visto che le tre battistrada hanno tutte sedici partite disputate. Il Lecce ha frenato di nuovo con il pareggio di Fondi, ritrovandosi ora con soli tre punti di vantaggio sugli etnei e sullo stesso Trapani, chiamando a dare continuità ad un momento d'oro, che lo ha visto ottenere nelle ultime sette partite di campionato sei vittorie ed un solo pareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati o acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI TRAPANI

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Ricci, Bei e Ferrara titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Bifulco. A centrocampo Russo sarà il laterale di destra e Mercadante il laterale di sinistra, mentre per vie centrali saranno schierati titolari il greco Sounas, l'argentino Scoppa e Zampa. In attacco, ci sarà Saraò a far coppia con Paolucci. Risponderà il Trapani con Furlan in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Fazio, Silvestri e Visconti. A centrocampo, Marras sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Rizzo la fascia sinistra, con Steffe, Palumbo e Maracchi che saranno invece i centrali sulla mediana. In attacco, ci sarà Evacuo a fare coppia col brasiliano Reginaldo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, 3-5-2 come scelta tattica sia per il Trapani di Alessandro Calori, sia per il Monopoli di Massimiliano Tangorra. I precedenti tra le due squadre non ci sono in tempi recenti, con le due squadre sempre separate nei gironi dei campionati dilettantistici ed il Trapani negli ultimi anni impegnato ai piani superiori, nel campionato cadetto.

QUOTE E PRONOSTICO

La vittoria interna del Monopoli viene proposta a una quota di 3.75 dai bookmaker con l'agenzia Betclic, mentre Bwin offre a 3.10 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill fissa a 2.15 la quota per il successo esterno dei siciliani. L'over 2.5 viene quotato 2.29 da Bet365 mentre Unibet fissa a 1.57 la quota per l'under 2.5.

