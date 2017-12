Monza Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Monza-Cuneo, LaPresse

Monza-Cuneo, diretta dal signor Cascone di Nocera Inferiore, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Le due formazioni si trovano di fronte reduci entrambe da due pesanti sconfitte esterne, entrambe con il punteggio di zero a tre. Quella del Monza sul Giana Erminio risale però allo scorso 3 dicembre, nell'ultimo turno di campionato, mentre quella del Cuneo a Viterbo risale allo scorso 26 novembre, visto che la settimana scorsa i piemontesi non sono scesi in campo.

Dunque, particolari da non sottovalutare in vista di una partita in cui entrambe le squadre cercheranno un rilancio anche in classifica. Il Monza non vince in campionato dallo scorso 29 ottobre, vittoria esterna per tre a zero a Siena, e in classifica è andato scivolando via via fuori dalla zona play off, ora distante solo una lunghezza, anche se il quartultimo posto e la zona retrocessione sono lontani comunque sei lunghezze. E otto lungheze è lontano il Cuneo terzultimo, che prima della pausa ha raccolto solamente un punto in tre partite e con tredici punti si sta dimostrando di nuovo in difficoltà tra i professionisti, dopo il ritorno ottenuto nella scorsa stagione grazie alla vittoria nel campionato di Serie D.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv del match sui canali in chiaro o a pagamento, si potrà però seguire l'incontro in diretta streaming video via internet, collegandosi da abbonati o acquistando la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA CUNEO

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Brianteo di Monza: i padroni di casa scenderanno in campo con Liverani in porta, Carissoni sull'out difensivo di destra e Origlio sull'out difensivo di sinistra, mentre Caverzasi e Riva giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo Romano e Guidetti si muoveranno per vie centrali, la fascia destra sarà presidiata da Giudici e la fascia sinistra da D'Errico. In attacco, tandem con Cogliati e Mori schierati titolari. Risponderà il Cuneo con Stancampiano tra i pali, Quitadamo impiegato in posizione di terzino destro e D'Ignazio in posizione di terzino sinistro, con Cristini e Conrotto difensori centrali. Terzetto titolare di centrocampo composto da Rosso, Pellini e Gerbaudo, Provenzano si muoverà come trequartista alle spalle del tandem composto da Aperi e da Dell'Agnello.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-4-2 per il Monza, 4-3-1-2 per il Cuneo. Le due formazioni in questa stagione si sono già affrontate in un impegno ufficiale ma a campi invertiti, in casa del Cuneo in Coppa Italia di Serie C lo scorso 13 agosto. Sono stati i brianzoli ad avere la meglio con il punteggio di due a uno, Cuneo capace solo di pareggiare momentaneamente con Zamparo, i gol di Cori e Palazzo, entrambi su rigore, hanno dato la vittoria al Monza. In campionato l'ultimo precedente al Brianteo è quello del 2 marzo 2014, in Lega Pro Seconda Divisione: Cuneo vincente di misura grazie ad una rete di Fanucchi allo scadere.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote delle agenzie di scommesse puntano con decisione sul Monza, vittoria interna quotata 1.80 da Betclic, mentre Bwin alza fino a 3.30 la quota del pareggio e William Hill offre a 4.40 la quota relativa all'affermazione piemontese in trasferta. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.35, mentre Unibet offre a una quota di 1.54 l'under 2.5.

