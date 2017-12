PAGELLE/ Milan-Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A, 16^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Bologna: fantacalcio, i voti della partita programmata a San Siro con tutti gli elementi milgliori e peggiori visti nella 16^ giornata della Serie A.

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Milan Bologna (LaPresse)

Allo stadio Meazza è in corso la sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2017-18 tra Milan e Bologna, squadre al riposo sul punteggio di 1-1: ecco i voti ai protagonisti della prima frazione di gioco. Ottimo inizio da parte dell'undici di Gattuso che sblocca la contesa verso il decimo con Bonaventura (7) che sfrutta alla perfezione la sponda di Kalinic (6), Mirante (6) viene ingannato dalla deviazione di Gonzalez (6) che regala al pallone una traiettoria imprevedibile. Gli ospiti impiegano qualche minuto a carburare ma sullo 0-1 reagiscono e pareggiano i conti con l'esterno sinistro di Verdi (7) che non lascia scampo a Donnarumma (6), assist di Destro (6,5) autore di una gran giocata con la quale elude la marcatura di Musacchio (5). Prima dell'intervallo i rossoneri tornano a premere sull'acceleratore, Borini (6) viene chiuso da Helander (6) mentre Bonucci (6) sugli sviluppi di un corner sfiora la traversa. Piccolo brivido per i tifosi del Milan quando Donnarumma e Bonucci si scontrano tra loro e per poco il pallone non finisce nella porta sbagliata (per i rossoneri).

VOTO MILAN 6 - Un paio di fiammate da parte dei rossoneri che a inizio gara si portano avanti con Montolivo prima di essere raggiunti da Verdi, ma manca la continuità nei quarantacinque minuti.

MIGLIORE MILAN: BONAVENTURA 7 - Approccia il match nel migliore dei modi con la ciliegina sulla torta del gol.

PEGGIORE MILAN: MUSACCHIO 5 - Destro lo umilia sulla corsia di sinistra, lo spagnolo si perde l'attaccante del Bologna che può così inventare l'assist per Verdi.

VOTO BOLOGNA 6 - I felsinei entrano in partita con un quarto d'ora di ritardo, se non altro annullano lo svantaggio iniziale con la giocata del duo Destro-Verdi.

MIGLIORE BOLOGNA: VERDI 7 - Ci pensa lui a mettere le cose a posto con un gran gol, anche grazie alla preziosa collaborazione di Destro.

PEGGIORE BOLOGNA: DONSAH 5 - È lui il grande assente a centrocampo, si fa fatica ad avvertire la sua presenza. (Stefano Belli)

