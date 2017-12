Paganese Lecce/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Paganese-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Paganese-Lecce, LaPresse

Paganese-Lecce, diretta dal signor Volpi di Arezzo, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo il turno di riposo che ha mantenuto il Lecce in testa alla classifica, i salentini sono chiamati a lanciare un segnale al campionato affrontando in trasferta una Paganese ancora terzultima in classifica, ma che ha dato importanti segnali di ripresa nelle ultime due partite. Dopo il pareggio casalingo contro il Fondi, i campani hanno battuto in trasferta la Sicula Leonzio con un perentorio tre a zero firmato dalle reti di Cesaretti, Maiorano e Scarpa. Un risultato importantissimo per i campani che cercavano una scossa al loro cammino, con la salvezza diretta ora tornata ad essere distante solamente una lunghezza.

Il Lecce di Liverani prenderà sicuramente con le molle l'impegno, considerando che l'aggancio del Catania alla vetta è fallito la settimana scorsa, ma il Trapani si è avvicinato come gli etnei a soli tre punti dalla vetta. Soprattutto, nell'ultimo impegno di campionato a Fondi il Lecce non è andato al di là dello zero a zero, dimostrando di potersi inceppare contro squadre di bassa classifica come già era accaduto in occasione dei pareggi contro Andria ed Akragas. E' anche vero che i salentini non perdono in campionato esattamente da tre mesi, dallo zero a tre in casa del Catania del 9 settembre sorso: una continuità di rendimento decisiva per costruire il primato in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile vedere diretta tv dell'incontro sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che saranno abbonati o acquisteranno la partita come evento singolo sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE LECCE

Presso lo stadio Torre di Pagani si confronteranno queste probabili formazioni. I padroni di casa della Paganese affronteranno la capolista del girone C di Serie C con il senegalese Gomis tra i pali, Della Corte in posizione di terzino destro e Picone in posizione di terzino sinistro, mentre Meroni e Piana saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Scarpa, Tascone e Baccolo, mentre Cesaretti, Maiorano e Talamo andranno a formare il tridente offensivo. Risponderà il Lecce con Perucchini tra i pali, Lepore sull'out difensivo di destra e Ciancio sull'out difensivo di sinistra, mentre Armellino, Arrigoni ed il bulgaro Tsonev andranno a comporre il terzetto titolare di cdntrocampo. A Pacilli saranno affidati compiti da trequartista, alle spalle di Di Piazza e Torromino confermati nel tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico sarà fra il 4-3-3 di Favo nella Paganese ed il 4-3-1-2 di Liverani nel Lecce. Il 30 aprile scorso nel precedente del passato campionato a Pagani le due squadre hanno pareggiato uno a uno, gol del vantaggio di Firenze per i campani e pari salentino nella ripresa del francese Doumbia. Al 13 febbraio 2015 risale l'ultima vittoria del Lecce a Pagani, due a zero con reti messe a segno da Salvi e Di Chiara. Da quando il Lecce è sceso in Lega Pro nel 2012, la Paganese non ha mai battuto i salentini, né in casa né in trasferta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote del match vedono comprensibilmente favorita la capolista nonostante il fattore campo avverso, con Bwin che propone la vittoria salentina in trasferta a una quota di 1.72, mentre William Hill alza fino a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre invece a 5.50 la quota per il successo interno campano. Unibet fissa a 1.85 sia la quota per l'over 2.5, sia la quota per l'under 2.5.

