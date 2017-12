Pagelle/ Chievo Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 16^ giornata - primo tempo)

Pagelle Chievo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio, i migliori e i peggiori. Allo stadio Olimpico i giallorossi cercavano di recuperare terreno su Juventus e Inter in Serie A

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Pagelle Chievo Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco puntuali, le nostre pagelle con i voti del primo tempo del match tra Chievo e Roma, in corso al Bentegodi. La Roma inizia molto aggressiva con due calci d'angolo guadagnati nei primi due minuti. La prima occasione ce l'ha Radja Nainggolan che si libera fuori dall'area di rigore e calciando forte non centra lo specchio della porta. I giallorossi ci provano ancora poi con una palla dentro del belga, chiude in diagonale Depaoli in anticipo su Strootman. Poco dopo Gonalons calcia debolmente verso la porta con Sorrentino che blocca. All'improvviso Inglese però colpisce la traversa smarcato al centro dell'area piccola, occasione clamorosa per i clivensi. La squadra di Rolando Maran trova grande coraggio e ci prova anche Birsa, tiro di poco al lato. La Roma poi si risveglia con Stefano Sorrentino che diventa grande protagonista. Tira violento da fuori Kolarov e la palla sbilenca che sembra andare fuori viene deviata in porta da Schick di tacco. Sorrentino è bravissimo a respingerla, l'accorrente Gerson si divora la rete con un'altra grande parata di Sorrentino. Ha poi una grande occasione El Shaarawy che viene fermato dalla difesa clivense, ma era in fuorigioco. La prima frazione di gioco termina col risultato di 0-0.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO CHIEVO 6.5 - I giallorossi partono pronti via con grande dinamismo, ma i clivensi non si danno per vinti difendono e riescono anche a creare occasioni.

MIGLIORE CHIEVO SORRENTINO 8 - Strepitoso in almeno tre occasioni. Quando respinge il tacco di Schick ci mette addirittura la faccia per dire no a Gerson. Prestazione maestosa;

PEGGIORE CHIEVO MEGGIORINI 5 - Totalmente avulso alla manovra, non ne prende una. Rimane troppo largo e non aiuta la squadra a centrocampo;

VOTO ROMA 7 - Grande partenza dei giallorossi che però dietro rischiano anche qualcosa. Nonostante tutto il vantaggio sarebbe stato meritato;

MIGLIORE ROMA KOLAROV 6.5 - Esplosivo sulla corsia, gioca con grande dinamismo e salta sempre l'uomo. Tante palle messe dentro e anche un grande tiro da fuori che poteva aprire le danze;

PEGGIORE ROMA GERSON 5 - Clamoroso come si divora un gol a porta spalancata, calciando sul viso di Sorrentino. Per ora non convince la sua gara.

