Pagelle/ Napoli Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 16^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita, i giudizi a migliori e peggiori al San Paolo. Occasione per i partenopei di tornare in testa alla classifica della Serie A

10 dicembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Napoli Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Puntuali come sempre le nostre pagelle con i voti del primo tempo del match Napoli-Fiorentina.Termina a reti bianche la prima frazione tra Napoli e Fiorentina in un match fino ad ora deludente. Andiamo a scoprire i voti della prima frazione. Reina (6) bravo su Simeone che però gli spara addosso. Hysaj (6) corre e cerca il cross vincente, partita sufficiente. Albiol (5,5) si fa prende in mezzo da Simeone di testa che per fortuna non trova il gol. Koulibaly (6) non deve sbrogliare particolari situazioni. Mario Rui (6) nulla di trascendentale, fa il compitino. Allan (6) lotta e per poco nel finale non trova lo spunto vincente. Jorginho (5,5) baglia troppi palloni, regia imprecisa. Hamsik (5,5) il capitano fatica ancora, deludente. Callejon (5,5) poco efficaci i suoi tagli. Mertens (5,5) il belga non incide come vorrebbe. Zielinski (5,5) il ruolo di vice Insigne sembra non calzargli a pennello. Passiamo ora alla Fiorentina. Sportiello (6) deve aggiustare i rinvii di piede. Laurini (6) prestazione gagliarda, sbaglia poco. Astori (6,5) bella la chiusura su Mertens, sicuro. Pezzella (6,5) ottima la cerniera difensiva con Astori. Biraghi (6,5) sta disputando un ottimo match. Benassi (6,5) ottima la presenza in mezzo al campo. Badelj (6) combatte senza mai tirare indietro il piede. Veretout (6,5) conferma di essere un ottimo elemento. Chiesa (6,5) ottima partita in entrambi le fasi. Simeone (5,5) sbaglia il gol del vantaggio da solo contro Reina. Thereau (6,5) il migliore dei suoi, ha ottimi spunti.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 5,5 - Circolazione della palla lenta e facile chiusura della Fiorentina, deve cambiare marcia.

MIGLIORE NAPOLI: REINA 6 - Bravo a non farsi beffare da Simeone.

PEGGIORE NAPOLI: HAMSIK 5,5 - Il capitano non riesce ad incidere sul gioco del Napoli.

VOTO FIORENTINA 6,5 - Partita gagliarda dei viola che sta mettendo in difficoltà il Napoli.

MIGLIORE FIORENTINA: THEREAU 6,5 - Offre una grande palla a Simeone che spreca.

PEGGIORE FIORENTINA: SIMEONE 5,5 - Sul servizio di Thereau poteva fare decisamente meglio.

© Riproduzione Riservata.