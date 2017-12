Pisa Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pisa-Arezzo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Pisa-Arezzo, LaPresse

Pisa-Arezzo, diretta dal signor Sozza di Seregno, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà un derby toscano valevole per la diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Ancora una sfida contro una compagine toscana per il Pisa che pareggiando contro il Pontedera ha visto di fatto annullarsi gli effetti benefici del precedente turno di campionato. Ovvero quando i nerazzurri, seppur con una partita disputata in più, si erano avvicinati a cinque punti dalla vetta occupata dal Livorno, approfittando della prima sconfitta in campionato dei labronici, caduti proprio nel superderby contro i pisani. Il pari di Pontedera ha comunque permesso al Pisa di allungare a otto risultati utili consecutivi la sua striscia positiva, con quattro pareggi e quattro vittorie ottenuti in questo periodo in campionato.

All'Arena Garibaldi arriverà un Arezzo a sua volta reduce da una vittoria in un derby toscano, uno dei tanti che affollano letteralmente il girone A del campionato di Serie C. Il gol di Moscardelli ha regalato ossigeno prezioso ad un Arezzo che resta comunque attardato in classifica, con venti punti però ora più lontano dalla zona play out e dal rischio retrocessione, lontano al momento cinque lunghezze. Se in casa gli aretini stanno attraversando un buon momento, è in trasferta che le cose non vanno altrettanto bene ed il Pisa proverà ad approfittare di questo trend, considerando anche la presenza del Siena che al terzo posto tallona la squadra nerazzurra, che con la miglior difesa del girone si candida comunque per un campionato da vivere al vertice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento del match, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire l'incontro in diretta streaming video via internet, anche acquistando la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISA AREZZO

All'Arena Garibaldi di Pisa scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa nerazzurri col portiere serbo Petkovic tra i pali, alle spalle di una linea difensiva a quattro con Mannini esterno laterale di destra, Filippini esterno laterale di sinistra e Ingrosso e Carillo difensori centrali. A centrocampo spazio a De Vitis, all'austriaco Gucher e a Maltese, mentre in avanti ci sarà spazio nel tridente offensivo per Giannone, Eusepi e Masucci. Risponderà l'Arezzo con Borra estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa, lo slovacco Varga e Rinaldi, mentre Luciani sarà impiegato in posizione di terzino destro e Sabatino sarà impiegato in posizione di terzino sinistro. Terzetto di centrocampo formato da Corradi, dal francese Yebli e da De Feudis, mentre Foglia sarà il trequartista che si muoverà in zona offensiva alle spalle della coppia composta da Cutolo e da Moscardelli.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per il Pisa allenato da Michele Pazienza, con l'allenatore dell'Arezzo, Massimo Pavanel, che opporrà il suo 4-3-1-2. Quello tra Pisa e Arezzo è un derby con grande tradizione in toscana, due stagioni fa nell'ultimo precedente all'Arena Garibaldi il Pisa ha vinto due a zero grazie alla doppietta di Cani, mentre l'ultimo risultato utile dell'Arezzo a Pisa, sempre in Serie C (allora Serie C/1) è il pari tre a tre del 2 maggio 2004.

QUOTE E PRONOSTICO

Pisa favorito per la vittoria interna, con i bookmaker che quotano il segno '1' con William Hill 1.85, mentre Bwin propone a 3.30 la quota relativa al pareggio e Betclic a 4.50 la quota relativa alla vittoria esterna. Bet365 quota 2.70 l'over 2.5 e 1.44 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.