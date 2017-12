Prato Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Prato-Pontedera, LaPresse

Prato-Pontedera, diretta dal signor Marini di Trieste, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 18.30, sarà un derby toscano valevole per la diciottesima giornata d'andata nel girone A del campionato di Serie C. Sarà un derby di bassa classifica quello fra Prato e Pontedera: dopo la vittoria interna contro l'Olbia che aveva riacceso la fiamma della speranza, la formazione di casa ha confermato nell'ultimo match di campionato le sue difficoltà, andando a perdere sul campo dell'Arezzo, seppur di misura. A quota undici punti, il Prato resta penultimo in classifica nel girone A del campionato di Serie C, ma soprattutto resta a quattro lunghezze di distanza per uscire da quella che sarebbe la zona play out.

Per i biancazzurri, la consolazione di aver ricacciato nelle ultime settimane indietro il Gavorrano all'ultimo posto in classifica, ma per il Prato il vantaggio sull'ultima piazza è solamente di un punto, e soprattutto i biancazzurri convivono con il poco esaltante primato di peggior difesa del girone, con trentuno gol fin qui incassati. Un po' meglio il cammino del Pontedera, soprattutto alla luce dell'ultimo pareggio interno contro la seconda della classe, il Pisa, fermato sull'uno a uno la settimana scorsa. Per il Pontedera un passo avanti fondamentale che si aggiunge alla recente vittoria sul campo del Siena: squadra ammazzagrandi che ora a diciassette punti ha staccato di due lunghezze Alessandria e Pro Piacenza, anche se la zona play out resta pericolosamente vicina. Chi dovesse perdere questo derby potrebbe davvero ripiombare nella crisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista la diretta tv sui canali free o pay del match Prato Pontedera, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet, anche acquistando l'incontro come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO PONTEDERA

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Lungobisenzio di Prato: padroni di casa schierati con Alastra tra i pali, Ghidotti in posizione di terzino destro e Seminara in posizione di terzino destro, con Marzorati e il francese Demeleon che completeranno come centrali la linea difensiva a quattro. Bonetto, Marini e Guglielmelli giocheranno titolari a centrocampo, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ceccarelli, Orlando e Piscitella. Risponderà il Pontedera con Contini estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Vettori, Frare e Risaliti. A centrocampo spazio a Caponi, Spinozzi e Gargiulo, che si muoveranno per vie centrali mentre Calcagni sarà l'esterno laterale di destra e Tofanari l'esterno laterale di sinistra. In attacco Grassi si muoverà come trequartista alle spalle di Pinzauti.

LA CHIAVE TATTICA

Prato schierato con il 4-3-3, mentre il Pontedera risponderà con il 3-5-1-1. Derby toscano con lunghi trascorsi, l'anno scorso il 13 novembre 2016 il Pontedera ha espugnato il campo del Prato, affermandosi di misura con una rete di Santini. L'ultima vittoria interna del Prato risale al tre a uno del 21 novembre 2015, i gol di Capello, Knudsen e Gabbianelli regalarono la vittoria ai padroni di casa. Le due squadre non pareggiando dal due a due del 13 ottobre 2013 in casa del Pontedera, che andò a segno con Grassi e Arrighini prima di farsi rimontare dalla doppietta di Lanini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse quotano 2.40 con Betclic la vittoria interna dei biancazzurri, mentre Bwin propone a una quota di 2.80 il successo esterno e Bet365 offre invece a 3.10 la quota relativa al pareggio. Per Unibet, quota di 2.10 per l'over 2.5 e quota di 1.65 per l'under 2.5.

