Probabili Formazioni/ Chievo Roma: quote e ultime novità live (Serie A)

Probabili formazioni Chievo Roma: quote e ultime novità live sulle due compagini in campo. I clivensi sono in difficoltà in mezzo al campo, mentre i giallorossi fanno a meno di De Rossi.

10 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Probabili formazioni Chievo Roma - La Presse

Il lunch match della giornata è Chievo-Roma, la partita si giocherà allo Stadio Bentegodi alle ore 12.30 per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I clivensi vengono dal pesantissimo 5-0 contro l'Inter di Luciano Spalletti, ex Roma tra l'altro, ma sono comunque a venti punti, dieci sopra la zona retrocessione. La Roma invece vive un momento molto importante, con tante vittorie di seguito nonostante il pareggio contro il Genoa di due turni fa abbia rallentato la corsa i giallorossi lottano per lo Scudetto. La squadra capitolina viene dalla vittoria del girone di Champions League dove c'erano due squadre di assoluto livello come il Chelsea di Antonio Conte e l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. E' interessante quindi andare a vedere da vicino le probabili formazioni di Chievo-Roma dove tutto dovrebbe essere confermato ma nelle quali ci potrebbero essere delle sorprese interessanti.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Le quote di Chievo-Roma al momento non sembrano dipendere dal fattore campo, perché gli ospiti sono nettamente favoriti. La squadra di Eusebio Di Francesco è fresca della vittoria del girone di Champions League dove c'erano due squadre importanti come Chelsea e Atletico Madrid. Il segno 2 infatti è il più probabile a 1.60, mentre il pareggio è addirittura a 4.00. Difficile se non impossibile pensare alla vittoria dei clivensi che comunque sono squadra solida e anche con alcuni talenti interessanti in rosa. Il segno 1 rimane comunque a 5.50.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ROMA

ROLANDO MARAN IN DIFFICOLTÀ IN MEZZO AL CAMPO

Rolando Maran vive un momento di netta emergenza in mezzo al campo dove sono due le assenze pesanti. Si parte dal lungodegente Lucas Castro che priva la squadra di fisicità e grande tecnica, un connubio che sicuramente regala grande solidità al reparto. A questo ko si aggiunge anche quello di Hetemaj, altro calciatore molto importante. E' così che dovrebbero partire titolari due giocatori molto giovani come Depaoli e Bastien. Per il resto dovrebbe essere tutto confermato con la linea difensiva che da destra verso sinistra sarà formata da Cacciatore, Gamberini, Tomovic e Gobbi. Davanti al fianco di Inglese ci sarà Meggiorini mentre dietro di loro troveremo Birsa.

ANCORA GONALONS IN REGIA

Daniele De Rossi sarà ancora indisponibile per la gara di oggi contro il Chievo Verona. E' così che Eusebio Di Francesco dovrebbe lanciare ancora una volta titolare dal primo minuto il calciatore ex Lione Maxime Gonalons. Un ragazzo arrivato in estate e che fino a questo momento ha dato al reparto verve e grande personalità quando è stato chiamato in causa. Nonostante questo si chiede a un ragazzo di così tanta personalità ancora qualcosa in più. In difesa sarà confermata la linea a quattro con Bruno Peres, Manolas, Fazio e Kolarov. Davanti invece ai fianchi di Dzeko troveremo Perotti ed El Shaarawy.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Tomovic, Gobbi; Depaoli, Radovanovic, Bastien; Birsa; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Rolando Maran

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gonalons, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

