Reggina Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Reggina-Sicula Leonzio, LaPresse

Reggina-Sicula Leonzio, diretta dall'arbitro Riccardo Annaloro della sezione di Collegno, è in programma allo stadio Oreste Granillo domenica 10 dicembre 2017 alle ore 20.30, la sfida valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2017-18 riguarderà due squadre in lotta per evitare i play-out e hanno come obiettivo principale la salvezza diretta. Entrambe le squadre protagoniste del confronto che andrà in scena al Granillo stanno attraversando un periodo difficile in termini di risultati: l'ultima vittoria dei padroni di casa risale infatti allo scorso 28 ottobre quando gli amaranto batterono il Catania (che ora si trova nelle primissime posizioni della classifica) per 2 a 1, da allora sono arrivati soltanto due pareggi per gli uomini di Agenore Maurizi che sono stati inoltre eliminati dalla Coppa Italia di categoria per mano del Matera.

Al momento la situazione in classifica vede la Reggina a quota 18 punti con tre lunghezze di margine nei confronti della zona play-out, ma serviranno al più presto risultati utili per consentire alla compagine calabrese di rimanere a debita distanza dalle ultime posizioni della graduatoria. Gli ospiti, se possibile, se la passano ancora peggio: la striscia di risultati negativi per la squadra siciliana va avanti da sette gare, l'ultimo successo è datato 28 ottobre quando la formazione allora allenata da Pino Rigoli si impose sull'Akragas per 2 a 0. Dopo aver raccolto appena 3 punti nelle ultime 7 giornate, la dirigenza ha deciso di dare una scossa all'ambiente sollevando dall'incarico il vecchio mister e affidando la guida tecnica della squadra ad Aimo Diana, confidando in un repentino cambiamento di rotta, in caso contrario per la Sicula Leonzio sarà davvero dura evitare i play-out al termine della regular season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Reggina-Sicula Leonzio come quasi tutte le partite di Serie C che non sono anticipi e posticipi non sarà trasmessa in diretta tv, tuttavia il portale web elevensports.it mette a disposizione la diretta streaming video al prezzo di 2,99 € abbonandosi a una delle offerte proposte agli utenti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA SICULA LEONZIO

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo al Granillo. I padroni di casa potrebbero presentarsi con Cucchietti tra i pali, in difesa saranno Pasqualoni e Di Filippo i due centrali che sorveglieranno l'area di rigore mentre Tazza e Solerio occuperanno le due corsie in qualità di terzini; le chiavi del centrocampo saranno affidate a Mezavilla con De Francesco e Marino che dovrebbero essere i suoi partner di reparto; il figlio d'arte Lorenzo Di Livio avrà il ruolo di trequartista dietro alla coppia d'attacco formata da Tulissi e Bianchimano. Gli ospiti risponderanno con Narciso in porta, davanti a lui la difesa a quattro composta dai centrali Aquilanti e Gianola e dagli esterni Squillace e De Rossi; a centrocampo spazio a Marano, Esposito e D'Angelo che sono i tre principali favoriti per la maglia da titolare; il tridente offensivo sarà appannaggio delle ali Arcidiacono e Bollino che affiancheranno la punta centrale Gammone.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Solitamente Maurizi dispone i suoi secondo lo schema a rombo 4-3-1-2, usato nella maggior parte delle gare ufficiali disputate dalla sua Reggina. Per quanto riguarda Aimo Diana, al debutto sulla panchina della Sicula Leonzio, è probabile che utilizzi un modulo 4-3-3 che aveva già sfoggiato nelle precedenti esperienze in panchina. Sfida inedita tra le due squadre, almeno per quanto riguarda la storia recente della Serie C (e Lega Pro).

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker non si sbilanciano più di tanto, nel senso che considerano il fattore campo che potrebbe favorire leggermente la Reggina, la cui vittoria viene data a 2,10 su Betclic; quote leggermente più alte per il risultato di parità (su Bet365 l'X viene offerto a 3,10) e il successo esterno della Sicula Leonzio, valutato a 3,60 su WilliamHill. Entrambe le squadre non hanno il vizio del gol, per cui le agenzie di betting propongono per l'Under (1,53) una quota più bassa rispetto all'Over (2,43); Betclic infatti propone una vincita pari a 7,00 volte la posta in palio per il risultato esatto di 0-0.

