Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (16^ giornata, oggi)

Risultati Serie A, 16^ giornata: classifica aggiornata e diretta gol live score. Il Napoli cerca riscatto dopo il flop di Champions League, sotto esame il Milan, grande bagarre in fondo

10 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Prosegue senza soste il campionato di Serie A 2017-2018: siamo nella sedicesima giornata e, dopo aver assistito ai due anticipi (Cagliari-Sampdoria e, soprattutto, Juventus-Inter) ci tuffiamo nelle partite che si disputano domenica 10 dicembre. Si parte alle ore 12:30 con il lunch match Chievo-Roma; alle ore 15 avremo appena tre partite con Napoli-Fiorentina, Spal-Verona e Udinese-Benevento; primo posticipo alle ore 18 con Sassuolo-Crotone, poi alle ore 20:45 Milan-Bologna. Il turno si chiuderà lunedì 11 dicembre con altre due gare: alle ore 19 Genoa-Atalanta, alle ore 21 Lazio-Torino.

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI

Cominciamo con l'anticipo delle 18 che ha visto affrontarsi Cagliari-Sampdoria. Partita rocambolesca e ricca di emozioni che si è chiousa col risultato finale di 2-2. Doppio vantaggio della formazione allenata da Giampaolo che nel giro di 7 minuti, al 12 e al 19' del primo tempo, va sul due a zero grazie ad una doppietta di Quagliarella servito in entrambe le occasioni dall'ispiratisstimo Gaston Ramirez. Pareva impossibile riaprire i giochi per gli uomini di Lopez ed invece a inizio secondo tempo, in soli 4 minuti si è conclusa l'operazione aggangio del Caglairi. Ci penda al 56' Farias e siglia il pareggio al 60' il bomber Pavoletti. Rammarico per la Sampdoria che nelle ultime tre partite di campionato ha raccimolato solo un punticino. Continua invece a raccimolare punti preziosi in chiave salvezza il Cagliari rigenerato dal cambio di allenatore.

Alle 2045 è stata la volta dell'attesissimo derby d'Italia tra Juventus e Inter. Il risultato finale di 0-0 non deve però far pensare ad una partita bloccata e priva di emozioni. Grazie soprattutto alla Juve la sfida è stata emozionante coi bianconeri insistentemente in attacco e l'Inter arroccata nella propria difesa a protezione di un sempre più decisivo Handanovic. Per capire la partita degli uomini di Spalletti basti pensare che Icardi non ha mai toccato palla e che i migliori in campo sono stati i due centrali difensivi, Miranda e Skriniar. Anche le statistiche finali parlano molto chiaro: 19 tiri la Juventus e 6 l'Inter, di cui uno solo nello specchio della porta. I bianconeri avrebbero meritato la vittoria finale ma si devono accontentare di un misero pareggio che lascia invariate le posizioni alte di classifica. In attesa oggi di Napoli e Fiorentina: se gli uomini di Sarri dovessero vincere tornerebbo in testa al campionato.

LOTTA SCUDETTO E COPPE

Archiviato il derby d’Italia, adesso tocca al Napoli: i partenopei sono chiamati a dare una risposta forte al campionato, non solo per quanto riguarda la corsa con Juventus e Inter ma anche e soprattutto per se stessi. L’eliminazione dalla Champions League brucia a prescindere da quelle che erano le gerarchie sugli obiettivi; la squadra è appannata per stessa ammissione di Maurizio Sarri e di conseguenza non può sbagliare una partita interna contro una Fiorentina che se la gioca per l’Europa League e che, reduce dal 3-0 al Sassuolo, cerca conferme sapendo di potersela giocare. Ovviamente la Roma è pronta ad approfittare di un passo falso del Napoli: i giallorossi non sono mai troppo considerati nella lotta per lo scudetto, in realtà sono lì e anzi sono quelli che al momento stanno avendo meno pause nel rendimento. Allo stesso modo la Lazio, ma per vedere all’opera i biancocelesti dovremo aspettare domani sera.

SUL FONDO

La situazione sul fondo della classifica si sta facendo entusiasmante: forse è prematuro dire che il 2-2 in extremis contro il Milan abbia rimesso in corsa il Benevento, di sicuro il passo avanti lo ha fatto il Genoa che si è preso la vittoria sul campo del Verona. Mettendo in difficoltà tutte le altre, a cominciare da Spal e Sassuolo ma soprattutto il Crotone: le dimissioni inaspettate di Davide Nicola pongono un’ombra sul futuro degli squali, la cui classifica non è buona e che perdono il grande condottiero della salvezza dello scorso maggio. Al momento è tecnicamente fuori dai guai l’Udinese ma Massimo Oddo deve trovare continuità, lo stesso discorso si potrebbe fare per un Cagliari che comunque in questo momento ha 6 punti in più della terzultima. Considerato il ritmo a cui si viaggia, ed escludendo il Benevento dall’equazione, diremmo che sono in cinque per due retrocessioni: c’è materiale per divertirsi anche in coda.

RISULTATI SERIE A, 16^ GIORNATA

ore 12:30 Chievo-Roma

ore 15:00 Napoli-Fiorentina

ore 15:00 Spal-Verona

ore 15:00 Udinese-Benevento

ore 18:00 Sassuolo-Crotone

ore 20:45 Milan-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Inter 39

Napoli 38

Juventus 37

Roma 34

Lazio 32

Sampdoria 26

Fiorentina, Milan, Bologna 21

Atalanta, Torino, Chievo 20

Cagliari 16

Udinese 15

Genoa 13

Crotone 12

Sassuolo 11

Spal 10

Verona 9

Benevento 1

