Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite (18^ giornata)

Risultati serie C: le classifiche aggiornate e la diretta live score delle partite in programma oggi 10 dicembre per i gironi A e C. Quali i vincitori nella 18^ giornata?

10 dicembre 2017 Fabio Belli

Lecce capolista nel girone C di Serie C (foto LaPresse)

RISULTATI SERIE C, DIRETTA E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Il Campionato della Serie C torna alla ribalta con la 18^ giornata e lo fa in questa domenica 10 dicembre 2017 confermando quelli che sono i gironi in campo in quelli che sono i cosiddetti "turni domenicali", ovvero il girone A e il girone C, mentre il girone B per i prossimi tre mesi andrà in scena nella giornata del sabato, fin a febbraio. Andiamo quindi a scoprire quali sono i match il calendario per questa domenica 10 dicembre nel girone A e nel girone C di Serie C, programmi gare completi di tutte le classifiche. Si giocherà per tutto il pomeriggio fino a sera inoltrata, con le prime gare che andranno in scena a partire dalle ore 14.30, per poi arrivare alla disputa dei posticipi serali a partire dalle ore 20.30.

I MATCH DEL GIRONE A

Le partite nel girone del nord-ovest saranno concentrate principalmente alle ore 14.30, con due soli posticipi alle ore 18.30, due derby toscani. Si partirà dunque con un ricchissimo programma nel primo pomeriggio, le sfide che vedranno protagoniste: Alessandria-Pistoise, Arzachena-Pro Piacenza, Carrarese-Livorno, Gavorrano-Giana Erminio, Monza-Cuneo e Viterbese-Olbia. Avranno il vantaggio di conoscere già i risultati di tutte le loro formazioni "colleghe" Pisa-Arezzo e Prato-Pontedera, due sfide come detto tutte toscane che andranno in scena nel tardo pomeriggio, coi riflettori già del tutto accesi, a partire dalle ore 18.30. Da ricordare come le partite del programma gare del girone A di Serie C sono solamente otto, essendo in programma lunedì sera il posticipo tra Piacenza e Siena.

GLI INCONTRI DEL GIRONE C

Saranno invece nove le sfide nel girone C di Serie C, quello meridionale. Alle ore 14.30 si partirà con Cosenza-Virtus Francavilla, Fondi-Akragas, Monopoli-Trapani e Siracusa-Juve Stabia. Alle 16.30 doppio appuntamento con Andria-Rende e Paganese-Lecce, mentre alle ore 20.30 saranno tre i posticipi serali di questo diciottesimo turno d'andata di campionato: Casertana-Bisceglie, Catania-Matera e Reggina-Sicula Leonzio. Si giocherà dunque in tra fasce orarie, con le temperature più miti del Sud Italia che permettono di assistere a sfide serali anche in questo peridoo pre-natalizio dellanno.

RISULTATI SERIE C, GIRONE A

ore 14.30 Alessandria-Pistoiese

ore 14.30 Arzachena-Pro Piacenza

ore 14.30 Carrarese-Livorno

ore 14.30 Gavorrano-Giana Erminio

ore 14.30 Monza-Cuneo

ore 14.30 Viterbese-Olbia

ore 18.30 Pisa-Arezzo

ore 18.30 Prato-Pontedera

lunedì ore 20.45 Piacenza-Siena

CLASSIFICA SERIE C, 18^TURNO

Livorno 39, Pisa 32, Siena 30, Viterbese 27, Olbia 24, Lucchese 24, Giana Erminio 23, Pistoiese 23, Carrarese 23, Piacenza 22, Arzachena 21, Monza 21 Piacenza 21, Arezzo 17, Pontedera 17, Alessandria 15, Pro Piacenza 15, Cuneo 13, Prato 11, Gavorrano 10.

RISULTATI SERIE C, GIRONE C

ore 14.30 Cosenza-Virtus Francavilla

ore 14.30 Fondi-Akragas

ore 14.30 Monopoli-Trapani

ore 14.30 Siracusa-Juve Stabia

ore 16.30 Andria-Rende

ore 16.30 Paganese-Lecce

ore 20.30 Casertana-Bisceglie

ore 20.30 Catania-Matera

ore 20.30 Reggina-Sicula Leonzio



CLASSIFICA SERIE C, 18^ TURNO

Lecce 37, Trapani 34, Catania 34, Siracusa 29, Francavilla 25, Rende 25, Catanzaro 24, Matera 23, Monopoli 22, Juve Stabia 21, Bisceglie 20, Reggina 18, Cosenza 17, Fondi 15, Sicula Leonzio 15, Casertana 15, Paganese 14, Andria 12, Akragas 9.

© Riproduzione Riservata.