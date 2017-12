Risultati Serie D/ Classifica e diretta gol live score, le partite dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

Risultati Serie D: diretta livescore delle partite, con classifiche aggiornate, in programma oggi domenica 10 dicembre 2017. Si giocherà nei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I.

10 dicembre 2017

I GIRONI: SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Si torna a giocare in Serie D oggi, domenica 10 dicembre 2017, con le gare di tutti i raggruppamenti che scenderanno in campo dalle ore 14.30. Si gioca quindi nei gironi A, B, C, D, E, F, G, H e I. Partiamo dal Gruppo A dove troviamo in testa la Caronnese che conduce a 41 punti e vede inseguire il Gozzano dietro appena di tre e che è stata superata nelle ultime tre giornate quando i secondi in classifica hanno raccolto tre punti rispetto ai nove degli altri. Nel B invece troviamo una lotta davvero molto emozionante tra Darfo Boario e Pro Patria divise da soli due punti con i neroverdi che hanno creato margine nell'ultimo turno sfruttando il pari dei loro diretti avversari. Nel Gruppo C invece c'è ancora più bagarre con Virtus Verona, Campodarsego e ArzignanoChiampo che sono raccolte in appena due punti. Passiamo al Gruppo D dove la situazione è ancora più complicata. Basti pensare che i primi quattro posti sono in tre punti, in ordine abbiamo Fiorenzuola, Rimini, Villabiagio e Imolese. Nel Gruppo E c'è il predominio del Ponsacco che è sopra tre punti rispetto a Viareggio e Unione Sanremo che inseguono pari. Passando nel F c'è invece meno equilibrio con Matelica che ha messo lo sprint e si è portata a + 4 su Vis Pesaro sconfitta nell'ultimo turno. Nel Gruppo G invece troviamo un divario ormai netto con Rieti che è sopra di sei punti dal SFF Atletico. Nel H invece torna l'equilibrio con le prime quattro che hanno staccato le altre, in tre punti ci sono Cavese, Potenza, Audace Cerignola e Altamura. Concludiamo con il Gruppo I dove addirittura tra il Troina e l'Acireale si è creata una voragine di nove punti.

RISULTATI SERIE D, GRUPPO A

14.30 Borgaro-Castellazzo

14.30 Bra-Arconatese

14.30 Casale-Seregno

14.30 Chieri-Varese

14.30 Folgore Caratese-Pro Sesto

14.30 Gozzano-Caronnese

14.30 Inveruno-Borgosesia

14.30 Olginatese-Calcio Derthona

14.30 OltrepoVoghera-Pavia

14.30 Varesina-Como



RISULTATI SERIE D, GRUPPO B

14.30 Calcio Romanese-Lecco

14.30 Caravaggio-Scanzorosciate

14.30 Crema-Levico Terme

14.30 Dro-Trento

14.30 Grumellese-Darfo Boario

14.30 Lumezzane-Ciserano

14.30 Pontisola-Pergolettese

14.30 Pro Patria-Ciliverghe Mazzano

14.30 Virtus Bergamo-Milano City

RISULTATI SERIE D, GRUPPO C

14.30 ArzignanoChiampo-Clodiense

14.30 Belluno-Tamai

14.30 Calvi Noale-Cjarlins Muzane

14.30 Campodarsego-Adriese

14.30 Delta Rovigo-Montebelluna

14.30 Este-Feltre

14.30 Legnago Salus-Abano

14.30 Liventina-Virtus Verona

14.30 Mantova-Ambrosiana

RISULTATI SERIE D, GRUPPO D

14.30 Colligiana-Sangiovannese

14.30 Correggese-Rimini

14.30 Imolese-Villabiagio

14.30 Lentigione-Sammaurese

14.30 Mezzolara-Forlì

14.30 Montevarchi Calcio-Pianese

14.30 Romagna Centro-Sasso Marconi

14.30 Trestina-Castelvetro

14.30 Vigor Carpaneto-Tuttocuio

14.30 Vivi Altotevere-Fiorenzuola

RISULTATI SERIE D, GRUPPO E

14.30 Finale-Sestri Levante

14.30 Ghivizzano Borgo-Albissola

14.30 Lavagnese-Scandicci

14.30 Massese-Argentina

14.30 Ponsacco-Valdinievole Montecatini

14.30 Rignanese-Ligorna

14.30 Savona-Real Forte Querceta

14.30 Seravezza Pozzi-Viareggio

14.30 Unione Sanremo-San Donato

RISULTATI SERIE D, GRUPPO F

14.30 Agnonese-Nerostellati Pratola

14.30 ASD Francavilla-Sangiustese

14.30 Avezzano-ASD Pineto Calcio

14.30 Campobasso-Vis Pesaro

14.30 Castelfidardo-Monticelli

14.30 Fabriano Cerreto-San Nicolò

14.30 L'Aquila-Jesina

14.30 Recanatese-Vastese

14.30 San Marino-Matelica

RISULTATI SERIE D, GRUPPO G



14.30 Anzio Calcio-Albalonga

14.30 Aprilia-San Teodoro

14.30 Budoni-Cassino

14.30 Lanusei Calcio-Flaminia

14.30 Monterosi FC-Tortoli

14.30 Nuorese-Latina

14.30 Rieti-Ostia Mare

14.30 SFF Atletico-Lupa Roma

14.30 Trastevere Calcio-Latte Dolce

RISULTATI SERIE D, GRUPPO H

14.30 Cavese-Manfredonia

14.30 Francavilla-Pomigliano

14.30 Fulgor Molfetta-Altamura

14.30 Gragnano-Turris

14.30 Gravina-Audace Cerignola

14.30 Nardò-Aversa

14.30 Picerno-Sarnese

14.30 San Severo-Nerostellati Frattese

14.30 Taranto-Potenza

RISULTATI SERIE D, GRUPPO I

14.30 Cittanovese-AS Acireale

14.30 Ebolitana-Igea Virtus

14.30 Gela-Gelbison Cilento

14.30 Isola Capo Rizzuto-Vibonese

14.30 Nocerina-Roccella

14.30 Paceco-Messina

14.30 Portici 1906-Troina

14.30 Sancataldese-Vesuvio Ercolanese

14.30 US Palmese-Palazzolo

