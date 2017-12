Sassuolo-Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sassuolo-Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sassuolo-Crotone, LaPresse

Sassuolo-Crotone, diretta dal signor Manganiello di Pinerolo, è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 10 dicembre 2017 alle ore 18.00, uno scontro che vedrà protagoniste due squadre impegnate nella corsa verso la salvezza. La sfida riguarda due squadre che non godono proprio di ottima salute: nonostante il cambio di panchina con l'avvicendamento tra Bucchi e Iachini i risultati, almeno in campionato, continuano a non arrivare, poiché al Franchi è maturato un altro 0-3 contro la Fiorentina e ora i neroverdi si trovano al quartultimo posto con 11 punti in 15 giornate, un bottino misero per una squadra che un anno fa giocava in Europa League e che adesso deve preoccuparsi soprattutto di non retrocedere. Non se la passa tanto meglio il Crotone che inoltre ha perso anche l'uomo simbolo della miracolosa salvezza dello scorso campionato: Davide Nicola ha infatti rassegnato le sue dimissioni irrevocabili poiché i contrasti con la società sono diventati insanabili, Walter Zenga ha quindi ereditato la panchina e dovrà cercare di tenere i calabresi lontano dalla zona retrocessione, a cominciare da quello che è atutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sky Sport proporrà in esclusiva l'incontro a tutti i clienti abbonati al pacchetto Calcio: appuntamento per la diretta tv Sassuolo Crotone sui canali 206 e 252 della piattaforma satellitare con la possibilità di guardare il match su smartphone e tablet grazie a Sky Go che offrirà la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CROTONE

Iachini potrebbe presentarsi in campo con il seguente undici: in porta come al solito ci sarà Consigli, i centrali difensivi Goldaniga, Cannavaro e Acerbi sorveglieranno la propria trequarti; Lirola, Mazzitelli, Duncan e Peluso i quattro uomini che occuperanno la linea mediana dietro al tridente Berardi-Falcinelli-Politano. Alla prima esperienza sulla panchina del Crotone, Zeman non dovrebbe compiere rivoluzioni: tra i pali è confermata la presenza di Consigli, la linea difensiva a quattro sarà composta da Sampirisi, Ceccherini, Simic e Pavlovic; a centrocampo Mandragora sarà un punto di riferimento per i partner di reparto Rohden, Barberis e Stoian; Trotta e Budimir le due punte che completeranno il reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo i bookmaker il fattore campo potrebbe essere determinante, ecco perché la quota per la vittoria del Sassuolo (1,75 su Bet365) è più bassa rispetto a quella relativa al successo esterno del Crotone (4,90 su Betclic) con WilliamHill che ha invece fissato a 3,55 la quota per il risultato di parità. Unibet propone invece la giocata Over a 2,06 e quella Under a 1,76 con Betclic che valuta a una quota di 6,00 il risultato esatto di 1 a 0 in favore dei neroverdi.

