Siracusa Juve Stabia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siracusa-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Siracusa-Juve Stabia, LaPresse

Siracusa-Juve Stabia, diretta dal signor Longo di Paola, domenica 10 dicembre 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Match tutto da seguire quello tra Siracusa e Juve Stabia, con gli aretusei che hanno conquistato due vittorie consecutive fondamentali nella loro corsa verso l'alta classifica, ottenute contro il Catanzaro in casa e domenica scorsa contro il Bisceglie in trasferta, grazie alla rete messa a segno da Mucciante in apertura di match. Una grande prova per i siciliani che pur tra alti e bassi, in questa stagione si stanno confermando formazione d'alta classifica, sperando però di potersi lanciare verso una performance maggiormente convincente nei play off rispetto a quella della passata stagione, in cui sotto la guida di Sottil in panchina dopo un grande campionato la squadra non riuscì ad essere altrettanto protagonista negli spareggi per la Serie B.

Di fronte ci sarà allo stadio De Simone una Juve Stabia che la Serie B l'ha effettivamente conosciuta in anni recenti, ma che in questo campionato si sta barcamenando per ritagliarsi un posto al sole nella lotta play off. Nelle ultime partite la formazione di Castellammare ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta contro il Monopoli e poi ha pareggiato in casa nel derby campano contro la Casertana. Risultati che le hanno permesso di galleggiare in zona play off, al confine del decimo posto e comunque a sei lunghezze di distanza dalla zona play out, condizione da non sottovalutare mai considerando la classifica corta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro sui canali free o pay, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento o acquisteranno la singola partita sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA JUVE STABIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni dell'incontro, il Siracusa scenderà in campo con Tomei tra i pali, Daffarà sull'out difensivo di destra e Parisi sull'out difensivo di sinistra, mentre Mucciante e Magnani saranno i due difensori centrali. L'argentino Spinelli e Palermo si muoveranno nella zona centrale di centrocampo, Mangiacasale a destra e Mancino a sinistra saranno i due esterni laterali di centrocampo, mentre Catania si muoverà come trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Scardina. Risponderà la Juve Stabia con Branduani in porta, Nava in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro, mentre Bachini e l'argentino Morero saranno i due difensori centrali. Mastalli e Viola giocheranno come play arretrati di centrocampo, con Strefezza, Canotto e Lisi incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Simeri.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Siracusa di Bianco affronterà la sfida schierato tatticamente con il 4-4-1-1, risponderà la Juve Stabia con il 4-2-3-1. Le due squadre affronteranno il match con l'ultimo precedente in Sicilia datato 4 febbraio 2017, tre a due per il Siracusa il risultato finale con le reti di Scardina, Catania e Spinelli, decisive per la conquista dei tre punti. Uno a uno il punteggio nel match del 23 gennaio 2011, ultimo risultato utile delle Vespe a Siracusa nel campionato di Prima Divisione Lega Pro.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa favoriti ma con giudizio dai bookmaker, con vittoria interna quotata 2.05 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e William Hill alza invece a 3.60 la quota per il successo esterno. La quota dell'over 2.5 viene proposta a 2.30 da Unibet, mentre Bet365 propone a 1.61 la quota per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.