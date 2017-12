Slalom Val d’Isere/ Streaming video e diretta tv, orario e vincitore (Coppa del Mondo di Sci)

Diretta Slalom maschile Val d'Isere: info streaming video e tv, orario, risultato e vincitore della prova francese della Coppa del Mondo di Sci. Occhio a Hirscher.

10 dicembre 2017 Michela Colombo

Alexis Pinturault - Diretta slalom Val d'Isere (LaPresse)

La coppa del mondo di sci ecco che fa di nuovo tappa sulla bellissima neve della Val d’Isere: oggi domenica 10 dicembre 2017 ecco che gli uomini del Circus bianco tornano a La face de Bellevarde dopo il gigante di eri per disputare lo slalom, seconda prova di specialità per questo edizione 2017 - 2018 dopo l’esperienza di Levi in Finlandia. Allora il migliore era stato Felix Neurether con Henrik Kristoffersen e Mattias Hargin sul podio: il norvegese però proprio qui in Val d’Isere e vincitore in carica e di certo vorrà difendere il titolo con i denti e le unghie. Il primo avversario come al solito sarà l’austriaco Marcel Hirscher, che dopo un inizio un poco difficoltoso è pronto a scendere di nuovo in pista da grande protagonista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SLALOM MASCHILE: COME SEGUIRE LA PROVA IN VAL D'ISERE

Per questa prova della Coppa del Mondo di sci, la prima manche dello slalom maschile attesa in Val d’Isere avrà inizio alle ore 9.30 mentre il via alla seconda manche è atteso per le ore 12.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che da tempo sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito www.raiplay.it, oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda le app dedicate Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia tramite il portale www.fis-ski.com.

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Dopo la bellissima prova dello slalom gigante che si è svolta solo ieri sempre sulle nevi francesi della Val d’Isere chi saranno i protagonisti che vorranno confermarsi anche in questa prova tecnica? Chi nutrirà ambizioni di doppietta in questo weekend dedicato alla Coppa del Mondo di Sci? Sulla carta i primi indiziati per un grande trionfo rimangono l’austriaco Marcel Hirscher oltre che il norvegese Henrik Kristoffersen, ma qui l’impresa dell’outsider rimane probabilissima. In questo senso ci attendiamo grandi cose da Ted Ligety e dal francese Alexis Pinturalt: il primo si è messo in mostra a Beaver Creek fallendo però poi la seconda manche, mentre il secondo cha registrato qualche problema di affidabilità di materiali. Per lo sciatore francese si è trattato solo di un episodio e sarà quindi in grado di confermarsi di fronte il proprio pubblico? Da non sottovalutare poi la valanga azzurra attesa allo slalom della val d’Isere: occhi puntati sul sempiterno Manfred Moelgg, oltre che su Luca de Aliprandini. Ci si aspetta invece qualcosa di più pure da Stefano Gross e Giuliano Razzoli, decisamente sottotono in questi primi appuntamenti della Coppa del Mondo di Sci 2017-2018.

