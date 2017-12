Spal-Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

10 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Spal-Verona, LaPresse

Spal-Verona, diretta dal signor Rocchi di Firenze, è in programma allo stadio Paolo Mazza di Ferrara domenica 10 dicembre 2017 alle ore 15.00, sarà di fatto uno scontro diretto tra due squadre impegnate nella lotta per non tornare subito in Serie B a un solo anno di distanza dalla promozione.

Dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B, le due squadre sono salite di categoria con l'obiettivo di salvarsi, tuttavia se la stagione finisse oggi tornerebbero entrambe tra i cadetti: i padroni di casa infatti si trovano al terzultimo posto con un solo punto in più rispetto agli scaligeri. I 4 punti ottenuti nelle prime 2 giornate hanno illuso gli estensi che pian piano sono precipitati in classifica ritrovandosi immischiati nella lotta per evitare la retrocessione; la formazione di Pecchia ha accusto il salto di categoria facendo parecchia fatica nelle prime uscite per poi migliorare sul piano delle prestazioni, anche se i risultati continuano a non arrivare. In caso di ulteriore passo falso, Semplici e Pecchia rischiano seriamente il posto, ma nel caso dell'allenatore della SPAL a tenerlo in sella c'è anche la gratitudine della dirigenza per aver riportato il club dalla C alla A in soli due anni, più in bilico la posizione dell'ex-vice di Benitez ai tempi del Napoli, che non sembra più particolarmente gradito ai tifosi scaligeri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sky Sport trasmetterà Spal Verona in diretta tv esclusiva sul canale 253 della piattaforma satellitare, gli abbonati a Mediaset Premium dovranno invece accontentarsi delle finestre all'interno del contenitore "Diretta Premium" in onda sul canale 370 del digitale terrestre. Sky Go è la risposta a chi invece cerca la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VERONA

Semplici non ha in mente di apportare stravolgimenti al suo undici tipo, e lascerà Gomis in porta, Oikomonou, Vicari e Vaisanen al entro della difesa; Lazzari e Mattiello sulle corsie esterne affiancheranno Rizzo, Viviani e Grassi che occuperano la linea mediana: Bonazzoli e Paloschi i due centravanti che comporranno la coppia d'attacco. Pecchia farà invece affidamento a Nicolas in mezzo ai pali, Caceres e Souprayen i due terzini accanto ai centrali difensivi Caracciolo ed Heurtaux; Romulo scalerà a centrocampo, reparto completato da Buchel, Fossati e Valoti; nelle gerarchie Verde ha ormai sopravanzato Pazzini e continuerà a far coppia con Cerci in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line tengono conto del fattore campo e propongono per la vittoria della Spal (2,05 su Betclic) una quota più bassa rispetto a quella del Verona (3,85 su Unibet), inoltre Bet365 offre una vincita di 3,50 volte la posta in palio per il pareggio. Le due squadre non segnano a profusione, motivo per cui Bet365 propone per l'Under (1,70) una quota più bassa rispetto all'Over (2,10), tant'è che lo 0-0 viene offerto a una quota di 8,50.

